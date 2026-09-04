Câu đố mẹo khiến nhiều người bất ngờ: Biển nào nhỏ nhất?

(VTC News) -

Thoạt nghe, nhiều người có thể liên tưởng đến các vùng biển trên thế giới và tự hỏi nơi nào có diện tích nhỏ nhất.

Nếu cố nhớ những cái tên từng thấy trên bản đồ rồi đem ra so sánh, bạn có thể vẫn chưa tìm được lời giải phù hợp. Câu đố không hướng đến những thông tin địa lý quen thuộc.

Mấu chốt nằm ở cách sử dụng từ ngữ. Chữ “biển” dễ khiến người nghe hình dung đến vùng nước mặn rộng lớn và bỏ qua những cách hiểu khác.

Trong tiếng Việt, từ này còn xuất hiện trong tên gọi của nhiều thứ quen thuộc. Đây chính là hướng bạn có thể dựa vào để tiếp tục suy luận.

Nếu vẫn chưa tìm ra, hãy quan sát những gì thường xuất hiện khi bạn đi trên đường. Có những loại “biển” không liên quan đến sông nước, kích thước nhỏ gọn và rất dễ bắt gặp trong cuộc sống hằng ngày.

Đáp án sẽ trở nên dễ đoán hơn khi bạn tìm đúng hướng suy luận. (Ảnh: AI)

Gợi ý cuối cùng là hãy chú ý đến những ngôi nhà và phương tiện xung quanh. Những tấm biển gắn với chúng thường có các con số mang thông tin riêng. Từ chi tiết này, bạn có thể tiến rất gần đến đáp án.

Đến đây, bạn đã đoán được đáp án cho câu đố “Biển nào nhỏ nhất?” chưa? Hãy để lại câu trả lời ở phần bình luận và xem có bao nhiêu người cùng suy nghĩ với bạn. Chuyên mục Hỏi đáp sẽ tiếp tục mang đến những câu đố thú vị, giúp bạn rèn luyện khả năng quan sát và tư duy mỗi ngày.