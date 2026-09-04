Giải đáp câu đố: Con gì nhiều đốt, lắm chân, đầu thì bọ ngựa, thân hình tựa tôm?

(VTC News) -

Ngay từ câu đầu tiên, hình ảnh một con vật có nhiều đốt, nhiều chân có thể khiến bạn nghĩ đến những loài quen thuộc như rết, cuốn chiếu hay một số loài côn trùng. Tuy nhiên, nếu chỉ dựa vào đặc điểm này, rất có thể bạn sẽ nhanh chóng đi sai hướng.

Gợi ý đáng chú ý nhất nằm ở câu thứ hai. Đầu giống bọ ngựa nhưng thân lại tựa tôm. Đây là sự kết hợp khá lạ, bởi bọ ngựa và tôm vốn có hình dáng hoàn toàn khác nhau.

Vậy con vật nào lại sở hữu những đặc điểm tưởng như “ghép” từ nhiều loài khác nhau? Liệu đáp án có thực sự là một loài vật mà chúng ta thường bắt gặp, hay đây là một cái tên khá xa lạ?

Con gì nhiều đốt, lắm chân, đầu thì bọ ngựa, thân hình tựa tôm?.(Ảnh minh hoạ)

Để giải câu đố này, bạn có thể thử tách từng dữ kiện: “nhiều đốt” nói đến cấu tạo cơ thể, “lắm chân” gợi ý số lượng chi, còn “đầu thì bọ ngựa, thân hình tựa tôm” có thể là chìa khóa quan trọng nhất.

Đừng vội nhìn đáp án từ người khác. Hãy thử quan sát những gợi ý trên và đưa ra lựa chọn của riêng mình.

Theo bạn, con vật được nhắc đến trong câu đố là con gì? Hãy để lại đáp án và lý giải của bạn ở phần bình luận. Biết đâu câu trả lời của bạn lại khiến nhiều người bất ngờ!

Chuyên mục Hỏi đáp sẽ tiếp tục mang đến những câu đố thú vị, giúp bạn rèn luyện khả năng quan sát và tư duy mỗi ngày.