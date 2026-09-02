Câu đố hack não: Con gì ngủ nhưng mắt vẫn mở?

(VTC News) -

Có những loài vật sở hữu tập tính ngủ khác với con người, khiến chúng ta không khỏi tò mò. Câu hỏi “Con gì ngủ nhưng mắt vẫn mở?” nghe có vẻ đơn giản nhưng không phải ai cũng nhanh chóng tìm được đáp án. Hãy thử nghĩ đến những loài vật quen thuộc và đặc điểm của chúng khi nghỉ ngơi.

Đây cũng là câu đố thú vị để bạn thử sức cùng bạn bè, người thân. Ai sẽ là người đưa ra đáp án chính xác và nhanh nhất?

Con gì ngủ nhưng mắt vẫn mở? (Ảnh minh họa)

Đừng vội nản lòng bởi câu đố từ ngữ này. Hãy chia sẻ ngay câu đố này với bạn bè hoặc người thân để xem ai là người thông minh và nhanh trí nhất. Bạn có câu trả lời nào chưa? Hãy suy nghĩ thật kỹ và chia sẻ đáp án của mình xem có chính xác không nhé.

Nếu đã nghĩ ra đáp án, đừng quên để lại câu trả lời của bạn ở phần bình luận nhé! Chuyên mục Hỏi đáp sẽ tiếp tục mang đến nhiều thử thách thú vị giúp bạn luyện tư duy và khả năng suy luận mỗi ngày.