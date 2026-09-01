99% người không giải được câu đố này: Con gì đi thì nhảy đứng thì ngồi?

(VTC News) -

Những câu đố mẹo luôn có cách khiến chúng ta phải suy nghĩ theo hướng khác với điều quen thuộc. Có những câu hỏi nghe qua tưởng rất đơn giản, nhưng càng suy luận lại càng dễ rơi vào ‘bẫy’ của người ra câu đố.

Trong số đó, câu hỏi ‘Con gì đi thì nhảy, đứng thì ngồi?’ đang khiến nhiều người thích thú bởi cách diễn đạt vừa ngắn gọn vừa tạo ra sự tò mò. Nếu chỉ hiểu theo nghĩa thông thường, việc một con vật ‘đi thì nhảy’ rồi ‘đứng thì ngồi’ dường như khá khó hình dung.

Điểm thú vị của câu đố nằm ở cách sử dụng từ ngữ. Người chơi không chỉ cần nghĩ đến đặc điểm của các loài vật mà còn phải thử liên tưởng đến những cách hiểu khác của từng từ trong câu hỏi.

Con gì đi thì nhảy đứng thì ngồi?( Ảnh minh họa)

Nếu đã nghĩ ra đáp án, đừng quên để lại câu trả lời của bạn ở phần bình luận nhé! Chuyên mục Hỏi đáp sẽ tiếp tục mang đến nhiều thử thách thú vị giúp bạn luyện tư duy và khả năng suy luận mỗi ngày.