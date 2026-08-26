Giải đáp câu đố: Cái gì có một cổ và không có đầu, có lưng và không có chân?

(VTC News) -

Câu đố hôm nay cũng vậy: “Cái gì có một cổ và không có đầu, có lưng và không có chân?”

Nghe qua, nhiều người có thể nghĩ ngay đến một con vật nào đó. Tuy nhiên, nếu để ý kỹ, “cổ”, “lưng” và “chân” trong câu đố chưa chắc được dùng để chỉ các bộ phận cơ thể.

Một vật dụng quen thuộc cũng có thể được gọi bằng những từ này. Nó có “cổ” nhưng không có “đầu”, có “lưng” nhưng lại chẳng thể bước đi vì không có “chân”. Đây là một đồ vật rất gần gũi trong sinh hoạt hằng ngày, có thể nhiều người đã nhìn thấy hoặc sử dụng thường xuyên nhưng chưa từng nghĩ đến nó theo cách này.

Cái gì có một cổ và không có đầu, có lưng và không có chân? (Ảnh minh hoạ)

Điểm thú vị của câu đố nằm ở việc người giải dễ bị đánh lạc hướng bởi những từ ngữ vốn thường dùng để mô tả cơ thể con người hoặc động vật. Muốn tìm ra đáp án, hãy thử bỏ cách suy nghĩ theo nghĩa thông thường và liên tưởng đến hình dáng của các đồ vật.

Vậy theo bạn, đó là vật gì? Hãy để lại câu trả lời của bạn ở phần bình luận. Bạn có thể chỉ cần dựa vào ba gợi ý: một cái cổ, một cái lưng và không có chân.

Chuyên mục Hỏi đáp sẽ tiếp tục mang đến nhiều thử thách thú vị giúp bạn luyện tư duy và khả năng suy luận mỗi ngày.