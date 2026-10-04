Khu công nghiệp ở Tây Ninh 'cầu cứu' vì bị ngập gần 1 tuần

Theo đại diện Ban Quản lý Khu công nghiệp Đức Hoà I, trước đây, chưa từng có chuyện bị ngập nước trong khu công nghiệp, tình trạng này xuất hiện khoảng 1 tuần trở lại đây.

Khu công nghiệp Đức Hòa I bị ngập, gây ảnh hưởng đến hoạt động của các doanh nghiệp.

Qua kiểm tra thực tế của đơn vị, hiện nay, các cửa cống thoát nước liên thông giữa khu công nghiệp và kênh Ranh bị chặn làm cho lượng nước không thể thoát, gây ngập úng.

Điều này làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp thứ cấp cũng như an toàn giao thông đối với người lao động trong khu công nghiệp. Đơn vị rất mong ngành chức năng, địa phương hỗ trợ, tháo gỡ kịp thời để các doanh nghiệp yên tâm sản xuất, hạn chế thiệt hại do tình trạng ngập nước gây ra.

Việc di chuyển khó khăn, tiềm ẩn mất an toàn giao thông đối với người lao động trong khu công nghiệp.

Khu công nghiệp Đức Hòa I có tổng diện tích khoảng 257ha, hoạt động trên địa bàn hơn 20 năm qua, thu hút hơn 100 doanh nghiệp thứ cấp hoạt động, giải quyết việc làm cho khoảng 13.000 lao động.

Theo thông tin từ UBND xã Mỹ Hạnh, địa phương đã nắm bắt thông tin, nhanh chóng cử cán bộ đến kiểm tra, làm việc và hỗ trợ khai thông dòng chảy. Tuy nhiên, hiện nay, mưa lớn liên tục làm cho mực nước ở kênh Ranh cao hơn khu vực bên trong, địa phương đang tìm giải pháp phù hợp nhất để khơi thông dòng chảy, tránh tình trạng nước ở vị trí cao hơn tràn vào, ảnh hưởng người dân, doanh nghiệp.

Châu Sơn (baotayninh.vn)