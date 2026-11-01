Giá xăng dầu hôm nay 1/11: Dầu thế giới vẫn trên 100 USD/thùng

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới trụ ở ngưỡng cao khi giới đầu tư lo ngại xung đột Mỹ - Iran có thể leo thang sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ.

Theo báo cáo công bố hôm 29/10 của Saxo Bank, giá dầu có thể biến động mạnh hơn trong vài tuần tới do tác động từ cuộc bầu cử gần đây tại Israel và cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ vào ngày 3/11. Ngân hàng này dự báo ngay cả khi xung đột kết thúc, dầu thô vẫn có thể giao dịch trong vùng giá cao hơn, khoảng 70-90 USD/thùng, so với mức 60-70 USD/thùng trước chiến sự.

Tính chung cả tháng, giá dầu Brent tăng 13,6%, còn dầu WTI tăng 15,2%. Đây là mức tăng cao nhất trong vòng 6 tháng qua.

Giá dầu tiếp tục đứng ở ngưỡng cao. (Ảnh: Whichcar).

Lo ngại nguồn cung gia tăng sau khi Cơ quan Điều phối Thương mại Hàng hải Anh (UKMTO) thông báo một tàu chở dầu hoạt động tại eo biển Hormuz bị tấn công bằng thiết bị nổ gắn trên thân tàu. Hiện chưa xác định được lực lượng đứng sau vụ việc.

Những diễn biến an ninh tại Trung Đông tiếp tục làm dấy lên lo ngại các cơ sở năng lượng trong khu vực có thể trở thành mục tiêu tấn công, đe dọa hoạt động khai thác, vận chuyển và xuất khẩu dầu thô.

Ngày 30/10, Đại sứ quán Mỹ tại Riyadh thông báo Washington đã yêu cầu các nhân viên chính phủ không làm nhiệm vụ khẩn cấp cùng gia đình rời Saudi Arabia kể từ ngày 23/10, do những rủi ro an ninh liên quan đến các cuộc tấn công của Houthi vào sân bay dân sự và cơ sở hạ tầng trọng yếu.

Tại Mỹ, báo cáo của Cơ quan Thông tin Năng lượng (EIA) cho thấy sản lượng khai thác dầu thô trong tháng 8 tăng nhẹ. Số lượng giàn khoan cũng tăng thêm 2 giàn trong tuần. Tuy nhiên, nhu cầu đối với dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ tại nước này lại có dấu hiệu suy giảm.

Như vậy, thị trường dầu mỏ đang chịu tác động đan xen từ rủi ro địa chính trị, triển vọng nguồn cung và nhu cầu tiêu thụ. Những diễn biến tiếp theo tại Trung Đông, đặc biệt là căng thẳng Mỹ - Iran, sẽ tiếp tục là yếu tố quan trọng chi phối xu hướng giá dầu trong thời gian tới.

Giá xăng dầu trong nước

Từ ngày 1/11, giá xăng E5 RON92 không cao hơn 24.223 đồng/lít, giảm 1.804 đồng/lít. Giá xăng E10 RON95-III không cao hơn 24.159 đồng/lít, giảm 1.575 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành.

Đây là lần điều chỉnh thứ hai liên tiếp của giá xăng trong tuần này. Nguyên nhân là Chính phủ đã quyết định giảm thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với tất cả các loại xăng xuống 0%, từ ngày 1/11/2026 đến hết ngày 31/3/2027.

Như vậy, chính sách giảm thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng được áp dụng trong 5 tháng, nhằm góp phần hỗ trợ điều hành thị trường xăng dầu trong bối cảnh yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng và ổn định thị trường.

Trước đó, tại kỳ điều hành chiều 29/10, giá bán lẻ các loại xăng đều tăng: giá xăng E5 RON92 tăng 666 đồng/lít, không cao hơn 26.027 đồng/lít. Giá xăng E10 RON95 tăng 521 đồng/lít, không cao hơn 25.734 đồng/lít.

Giá các loại dầu cũng đồng loạt tăng. Cụ thể, giá dầu diesel tăng 696 đồng/lít, không cao hơn 30.246 đồng/lít. Giá dầu mazut tăng 223 đồng/kg, không cao hơn 23.596 đồng/kg.