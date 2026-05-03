Công nghệ 3/5: Kính thiên văn tìm rác vũ trụ; pin tự tạo tường lửa chống cháy

Vua Charles khởi động dự án không gian của Anh tại Bermuda

Trong ngày cuối cùng của chuyến thăm Bermuda, Vua Charles III đã chính thức khai trương đài quan sát mới của Cơ quan Vũ trụ Anh (UKSA) trên đảo Cooper. Tại đây, ông giới thiệu Project Nova, một mạng lưới kính thiên văn trị giá 40 triệu bảng nhằm theo dõi rác thải không gian như vệ tinh cũ và tầng tên lửa.

Vua Charles đã khánh thành tấm bia kỷ niệm để chính thức khai trương đài quan sát mới của Cơ quan Vũ trụ Anh (UKSA) trên đảo Cooper. (Nguồn: BBC)

Ngoài ra, nhà vua cũng khánh thành trạm tuần duyên Great Bay ở St David’s, trao huân chương cho binh sĩ và tận mắt chứng kiến công nghệ bảo vệ vùng biển Bermuda. Chuyến đi này đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử 400 năm của Bermuda có một vị vua trị vì đặt chân đến quần đảo.

Kết thúc chuyến thăm, Vua Charles được tiễn bởi các quan chức và đội danh dự tại sân bay LF Wade. Ông rời Bermuda sau bốn ngày hoạt động ngoại giao, bao gồm tham quan bảo tàng, dự tiệc ngoài trời và gặp gỡ người dân địa phương.

Vật liệu mỏng hơn sợi tóc chắn bức xạ không gian

Các nhà khoa học Hàn Quốc vừa phát triển một loại vật liệu mới có khả năng chắn bức xạ trong công nghệ không gian thế hệ tiếp theo. Đặc biệt, vật liệu này mỏng hơn sợi tóc, nhẹ như băng dính nhưng lại có độ co giãn như cao su, giúp bảo vệ cả thiết bị lẫn con người trước tác động của bức xạ.

Vật liệu nano siêu mỏng do các nhà khoa học phát triển, có khả năng chắn bức xạ trong công nghệ vũ trụ, giúp bảo vệ thiết bị và con người. (Nguồn: NASA)

Vật liệu được tạo thành từ hai loại ống nano: ống nano carbon và ống nano nitride boron. Sự kết hợp này cho phép chặn tới 99,999% sóng điện từ và 72% bức xạ neutron. Ngoài ra, nhờ tính linh hoạt, vật liệu có thể kéo giãn gấp đôi chiều dài và thậm chí in 3D thành cấu trúc tổ ong, tăng khả năng chắn bức xạ thêm 15%.

Thành tựu này được đánh giá là bước tiến lớn trong công nghệ bảo vệ không gian, mở ra triển vọng ứng dụng cho vệ tinh, trạm vũ trụ và cả trang phục bảo hộ cho kỹ sư, phi hành gia. Với trọng lượng siêu nhẹ, vật liệu mới hứa hẹn giảm đáng kể chi phí và rủi ro trong các sứ mệnh không gian.

Pin chống cháy tự tạo "tường lửa" khi quá nhiệt

Các nhà nghiên cứu Trung Quốc vừa công bố loại pin natri-ion mới có khả năng tự tạo lớp "tường lửa" bên trong khi nhiệt độ tăng cao. Công nghệ này được mô tả trong tạp chí Nature Energy, hứa hẹn nâng cao độ an toàn cho xe điện vốn đang phát triển mạnh tại Trung Quốc.

Cơ chế hoạt động dựa trên chất điện giải đặc biệt: khi pin quá nóng, chất lỏng polymer sẽ chuyển thành dạng rắn, tạo lớp ngăn cách ngăn lửa bùng phát. Thiết kế ba giai đoạn này giúp duy trì ổn định nhiệt, ổn định bề mặt và tách biệt vật lý giữa các thành phần pin. Trong thử nghiệm, hệ thống đã ngăn cháy ở mức nhiệt cực cao 300°C, vượt xa điều kiện vận hành bình thường.

Các chuyên gia nhận định đây là lần đầu tiên pin natri-ion ngăn được hiện tượng thoát nhiệt mất kiểm soát. Thành tựu này mở đường cho hệ thống lưu trữ năng lượng an toàn hơn, đồng thời bổ sung thêm lựa chọn thay thế rẻ hơn cho pin lithium-ion.