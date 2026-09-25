Giá xăng dầu hôm nay 25/9: Tiếp tục tăng

(VTC News) -

Giá dầu thế giới tiếp tục tăng

Giá dầu thế giới tiếp tục tăng trong phiên giao dịch ngày 25/9, trong bối cảnh căng thẳng Mỹ - Iran và nguy cơ gián đoạn nguồn cung tại Trung Đông vẫn khiến thị trường lo ngại.

Giá dầu tiếp tục chịu tác động mạnh từ những diễn biến liên quan đến quan hệ Mỹ - Iran, đặc biệt là nguy cơ gián đoạn hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz.

Tại Đại hội đồng Liên hợp quốc ở New York ngày 23/9, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tuyên bố Tehran sẽ không bao giờ đầu hàng trước Mỹ, đồng thời khẳng định ngoại giao vẫn là lựa chọn của Iran để tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột.

Trước đó một ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra những cảnh báo cứng rắn đối với Iran.

Giá dầu thế giới hôm nay tiếp tục tăng. (Ảnh minh họa).

Eo biển Hormuz là tuyến vận chuyển dầu quan trọng của thế giới. Bất kỳ sự gián đoạn kéo dài nào tại khu vực này đều có thể tác động đáng kể đến nguồn cung và giá dầu toàn cầu.

Trong khi đó, dữ liệu mới nhất từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho thấy tồn kho dầu thô thương mại của nước này tăng khoảng 3 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 18/9, lên 426,4 triệu thùng.

Mức tăng này trái với dự báo của các nhà phân tích được Reuters khảo sát trước đó, khi thị trường kỳ vọng tồn kho dầu thô của Mỹ giảm.

Nguồn cung từ Trung Đông được cải thiện tạo sức ép nhất định lên giá dầu nhưng chưa đủ để loại bỏ hoàn toàn những lo ngại về thị trường dầu mỏ.

Theo dữ liệu vận tải được Reuters dẫn lại, lượng tàu hàng đi qua eo biển Hormuz đã giảm mạnh. Trong ngày 21/9 chỉ có 2 tàu hàng hóa vượt qua eo biển này, thấp hơn đáng kể so với mức trung bình khoảng 125 tàu thương mại cỡ lớn mỗi ngày trước khi xung đột leo thang.

Thị trường hiện tiếp tục theo dõi diễn biến giữa Washington và Tehran, đặc biệt là khả năng hai bên đạt được thỏa thuận ngoại giao và điều kiện để mở lại tuyến vận chuyển qua Hormuz.

Bên cạnh yếu tố địa chính trị, diễn biến tại khu vực Trung Đông vẫn là biến số quan trọng đối với giá dầu trong những phiên tới. Nếu nguồn cung được khôi phục nhanh hơn dự kiến, giá dầu có thể chịu sức ép. Ngược lại, bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy hoạt động vận chuyển qua Hormuz tiếp tục bị gián đoạn đều có thể làm gia tăng lo ngại về nguồn cung.

Trong bối cảnh đó, giá dầu thế giới tiếp tục biến động mạnh, phản ánh sự giằng co giữa lo ngại thiếu hụt nguồn cung và kỳ vọng nguồn cung từ Trung Đông được cải thiện.

Giá xăng dầu trong nước

Trong kỳ điều hành thường kỳ chiều 24/9, giá các loại xăng, dầu trong nước tiếp tục đồng loạt tăng.

Cụ thể, giá xăng E5 RON92 tăng 1.258 đồng/lít, không cao hơn 26.397 đồng/lít. Giá xăng E10 RON95 tăng 1.451 đồng/lít, không cao hơn 27.087 đồng/lít.

Giá các loại dầu cũng đồng loạt tăng. Giá dầu diesel tăng 552 đồng/lít, không cao hơn 30.497 đồng/lít. Giá dầu mazut tăng 276 đồng/kg, không cao hơn 19.472 đồng/kg.