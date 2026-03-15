Giá xăng dầu hôm nay 15/3: Tiếp tục đi lên

Giá dầu thế giới

Giá dầu tăng khi Saudi Arabia cùng một số thành viên Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) cắt giảm nguồn cung trong bối cảnh xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran tiếp tục lan rộng.

Theo Reuters, giá dầu Brent vượt 100 USD/thùng sau khi xuất hiện thông tin cho thấy một tàu chở dầu treo cờ Ấn Độ thực tế không đi qua eo biển Hormuz mà khởi hành từ Oman, ở phía đông eo biển này khu vực đã bị phong tỏa kể từ khi bùng phát xung đột Trung Đông.

Một quan chức Chính phủ Ấn Độ cho biết tàu chở dầu treo cờ nước này đang di chuyển ở phía đông eo biển Hormuz, chở xăng tới châu Phi. Thông tin này trước đó đã khiến thị trường hiểu nhầm rằng con tàu đã đi qua eo biển Hormuz.

Mỹ đã cấp giấy phép kéo dài 30 ngày cho các quốc gia mua dầu và các sản phẩm dầu mỏ của Nga đang mắc kẹt trên biển. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết động thái này nhằm ổn định thị trường năng lượng toàn cầu đang biến động mạnh do cuộc chiến Mỹ - Israel với Iran.

Trong khi đó, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đưa ra đề xuất giải phóng 400 triệu thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược. Đây là mức xả kho lớn nhất trong lịch sử của cơ quan này nhằm kiềm chế đà tăng của giá dầu. Tuy nhiên, thời điểm triển khai kế hoạch xả kho vẫn chưa được ấn định.

Khối lượng dầu dự kiến được giải phóng cao hơn gấp đôi so với 182 triệu thùng từng được tung ra thị trường vào năm 2022 sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine. Mặc dù vậy, nhiều chuyên gia cho rằng con số này vẫn chưa đủ để bù đắp những thiệt hại nguồn cung nếu xung đột tại Trung Đông kéo dài.

Theo ước tính của các nhà phân tích tại Macquarie, lượng dầu dự kiến được xả kho chỉ tương đương khoảng 4 ngày sản lượng dầu toàn cầu và bằng khoảng 16 ngày lượng dầu thô vận chuyển qua khu vực vùng Vịnh.

Giá xăng dầu trong nước

Tại thị trường trong nước, giá xăng E5 RON92 được bán ở mức không cao hơn 22.504 đồng/lít, giá xăng RON95 không cao hơn 25.575 đồng/lít.

Giá dầu diesel không cao hơn 27.025 đồng/lít. Giá dầu không cao hơn 26.932 đồng/lít. Giá dầu mazut không cao hơn 18.661 đồng/kg.