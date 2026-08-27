Giá xăng dầu đồng loạt giảm, riêng dầu mazut tăng

(VTC News) -

Chiều 27/8, liên Bộ Công Thương - Tài chính thông báo điều chỉnh giá xăng dầu theo chu kỳ. Cụ thể, giá xăng E5 RON92 giảm 70 đồng/lít, không cao hơn 21.763 đồng/lít. Giá xăng E10 RON95-III giảm 66 đồng/lít, không cao hơn 22.602 đồng/lít.

Giá dầu diesel giảm 459 đồng/lít, không cao hơn 28.084 đồng/lít. Riêng dầu mazut tăng 451 đồng/kg, không cao hơn 18.140 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương - Tài chính trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách Nhà nước) đối với xăng sinh học và dầu mazut: 0 đồng/lít; dầu diesel: 200 đồng/lít. Đồng thời không chi sử dụng quỹ bình ổn.

Giá xăng dầu giảm từ 15h hôm nay 27/8. (Ảnh minh họa: Minh Đức)

Theo cơ quan điều hành, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: Mỹ gây sức ép kinh tế đối với Iran; Iran và Oman trao đổi, thảo luận chi tiết các thỏa thuận liên quan đến kiểm soát eo biển Hormuz; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn tiếp diễn, tiếp tục tập trung nhiều vào các cơ sở năng lượng, nhà máy lọc dầu...

Các yếu tố nêu trên khiến giá thành phẩm xăng dầu thế giới những ngày qua có diễn biến tăng, giảm tùy mặt hàng.

Giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa kỳ điều hành giá ngày 20/8 và kỳ điều hành ngày 27/8 là: 112,398 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5 RON92 (giảm 0,272 USD/thùng); 116,318 USD/thùng xăng RON95 dùng để pha chế xăng E10 RON95-III (giảm 0,272 USD/thùng); 156,488 USD/thùng dầu diesel (giảm 3,824 USD/thùng); 611,508 USD/tấn dầu mazut (tăng 17,910 USD/tấn).

Biến động giá bán xăng dầu trong nước năm 2026, từ 31/12/2025 đến 27/8/2026. (Nguồn: Bộ Công Thương)

Hiện giá bán xăng dầu của các nước lân cận Việt Nam ngày 27/8/2026 như sau:

Về giá xăng: Thái Lan: 29.533 VNĐ/lít (Chính phủ trợ giá); Campuchia: 28.337 VNĐ/lít (Chính phủ trợ giá); Lào: 44.856 VNĐ/lít; Trung Quốc: 31.657 VNĐ/lít (Chính phủ khống chế giá); Việt Nam: 22.602 VNĐ/lít.

Về giá dầu: Thái Lan: 30.081 VNĐ/lít (Chính phủ trợ giá); Campuchia: 33.811 VNĐ/lít; Lào: 38.184 VNĐ/lít; Trung Quốc: 28.640 VNĐ/lít (Chính phủ khống chế giá); Việt Nam: 28.084 VNĐ/lít.

Theo Bộ Công Thương, giá xăng dầu của Việt Nam hiện đang ở mức thấp so với các nước có chung đường biên giới.

Trước đó, tại kỳ điều hành ngày 20/8, giá xăng E5 RON92 không cao hơn 21.833 đồng/lít, tăng 598 đồng/lít; xăng E10 RON95 không cao hơn 22.668 đồng/lít, tăng 549 đồng/lít; dầu diesel không cao hơn 28.543 đồng/lít, tăng 1.310 đồng/lít; dầu mazut không cao hơn 17.689 đồng/kg, tăng 933 đồng/kg.