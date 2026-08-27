Giá xăng dầu hôm nay 27/8: Tăng, giảm trái chiều

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới biến động trái chiều trong bối cảnh nhà đầu tư theo dõi các cuộc đàm phán giữa Iran và Oman liên quan đến hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz.

Theo Reuters, trong phiên giao dịch ngày 26/8, cả hai loại dầu chủ chốt có thời điểm giảm xuống mức thấp nhất kể từ ngày 10/8, khi thị trường kỳ vọng hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz sẽ được cải thiện. Tuy nhiên, đà giảm được thu hẹp sau khi số liệu chính thức cho thấy tồn kho dầu thô của Mỹ tăng ít hơn dự báo.

Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết tồn kho dầu thô của nước này tăng 95.000 thùng, lên 428,9 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 21/8. Mức tăng này thấp hơn nhiều so với dự báo tăng 597.000 thùng của các nhà phân tích trong khảo sát của Reuters.

Giá dầu thế giới tăng giảm trái chiều. (Ảnh: Reuters).

Cũng theo Reuters, các cuộc đàm phán giữa Iran và Oman đang tác động đáng kể đến tâm lý thị trường dầu mỏ. Nhà đầu tư không còn quá lo ngại về khả năng hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz bị gián đoạn kéo dài hoặc căng thẳng tiếp tục leo thang.

Thay vào đó, thị trường kỳ vọng eo biển Hormuz có thể được mở lại một phần, hoạt động vận chuyển được khôi phục thông qua đàm phán và nguy cơ xảy ra thêm xung đột quân sự giảm xuống.

Nếu đạt được thỏa thuận đáng tin cậy giúp nhanh chóng khôi phục hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz, phần “phụ phí rủi ro địa chính trị” trong giá dầu sẽ giảm, qua đó gây sức ép lên giá dầu.

Trong một diễn biến khác, nguồn cung năng lượng liên quan đến xung đột Nga - Ukraine vẫn đối mặt nguy cơ gián đoạn. Nhà máy lọc dầu NORSI, cơ sở lọc dầu lớn thứ tư và là nhà sản xuất xăng lớn thứ hai của Nga, đã đình chỉ hoạt động chế biến dầu thô ngày 26/8 sau một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine.

Giá xăng dầu trong nước

Tại kỳ điều hành ngày 20/8, giá xăng E5 RON92 tăng 598 đồng/lít, lên 21.833 đồng/lít. Xăng E10 RON95 tăng 549 đồng/lít, lên 22.668 đồng/lít.

Giá dầu diesel tăng 1.310 đồng/lít, lên 28.543 đồng/lít. Dầu mazut tăng 933 đồng/kg, lên 17.689 đồng/kg.