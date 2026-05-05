(VTC News) -

Trong bản tin tổng hợp tin tức thế giới sáng 5/5, các diễn biến chính tập trung vào các cuộc xung đột và khủng hoảng năng lượng đang diễn ra trên toàn cầu.

Đặc vụ Mỹ đấu súng với kẻ lạ mặt gần Nhà Trắng

Cơ quan Mật vụ Mỹ cho biết vào 4/5 rằng các đặc vụ bắn một người đàn ông gần Nhà Trắng sau khi người này bị cáo buộc nổ súng khi bị đối đầu lực lượng chức năng.

Người này sau đó được đưa đến bệnh viện, nhưng tình trạng hiện chưa rõ. Một người đi đường bị thương nhẹ do trúng đạn của nghi phạm.

Trong lúc vụ việc xảy ra, ông Trump đang tổ chức hội nghị doanh nghiệp tại Phòng Phía Đông của Nhà Trắng. Sự kiện này không bị gián đoạn.

Đoàn xe của Phó Tổng thống JD Vance đi ngang khu vực gần hiện trường ngay trước khi xảy ra vụ nổ súng. Nghi phạm không tấn công đoàn xe và không có dấu hiệu cho thấy đó là mục tiêu của hắn.

Hiện chưa rõ liệu vụ việc có liên quan đến Tổng thống Donald Trump hay Nhà Trắng nói chung hay không. Vụ việc xảy ra chỉ một tuần sau khi Cole Allen, một giáo viên kiêm kỹ sư 31 tuổi đến từ California, bị buộc tội cố gắng ám sát tổng thống trong vụ việc gây rúng động quốc tế vào ngày 25/4.

Đặc vụ Mỹ đấu súng với kẻ lạ mặt gần Nhà Trắng

Ukraina và Nga tuyên bố ngừng bắn riêng biệt

Nga và Ukraine vừa bất ngờ tuyên bố thực hiện lệnh ngừng bắn riêng biệt trong bối cảnh Moskva sắp tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng phát xít. Nga tuyên bố đơn phương ngừng bắn với Ukraine từ ngày 8 - 9/5. Ukraine lập tức đáp trả bằng cách tuyên bố ngừng bắn riêng từ ngày 5 - 6/5 và cho rằng việc mong đợi Ukraine tuân thủ lệnh ngừng bắn trong ngày lễ quân sự của Nga là "không nghiêm túc".

Cuộc đối đầu giữa hai bên diễn ra trong bối cảnh nỗ lực ngoại giao do Mỹ dẫn đầu nhằm chấm dứt xung đột tạm lắng, do Washington chuyển trọng tâm sang xung đột ở Trung Đông.

Theo quan chức Ukraine, cuộc tấn công của Nga khiến 9 người thiệt mạng trên khắp Ukraine hôm 4/5. Trong khi máy bay không người lái của Ukraine rơi xuống tòa nhà cao tầng ở một khu phố cao cấp của Moskva gây hoả hoạn.

(Ảnh minh hoạ)

Iran tập kích khu dầu mỏ lớn ở UAE

Vụ hỏa hoạn lớn được phát hiện tại khu mỏ dầu Fujairah thuộc Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) sau đòn tập kích bằng tên lửa từ Iran. Hiện tại, hệ thống phòng không của UAE đang "đối phó với cuộc tấn công tên lửa và máy bay không người lái từ Iran".

Trong khi đó, Trung tâm Điều hành Thương mại Hàng hải của Vương quốc Anh (UKMTO), do Hải quân Anh điều hành, thông tin: họ nhận được báo cáo về vụ cháy trên tàu chở hàng ở Vịnh Ba Tư.

Một tàu chưa rõ danh tính đã phát tín hiệu báo cháy tại phòng máy khi đang hoạt động cách Dubai khoảng 58 km về phía Bắc. Nguyên nhân vụ hỏa hoạn hiện chưa được xác định. Toàn bộ thủy thủ đoàn đều an toàn và đã được kiểm tra sức khỏe.

Báo cáo cũng đề cập một sự việc khác xảy ra ở khu vực phía tây Mina Saqr, song hiện chưa có thêm thông tin chi tiết. Cảng tại Fujairah, nằm ngoài eo biển Hormuz là cửa ngõ xuất khẩu khoảng 1 triệu thùng dầu thô Murban mỗi ngày của UAE, tương đương 1% nhu cầu thế giới.

Hình ảnh cảng dầu mỏ tại Fujairah của UAE bốc cháy trong vụ tấn công hồi tháng 3. (Ảnh: Reuters)

Ngoại trưởng Iran nói không có “giải pháp quân sự” cho “khủng hoảng chính trị”

Nhà ngoại giao hàng đầu của Iran, Abbas Araghchi, cho biết tình hình hiện tại ở eo biển Hormuz cho thấy “rõ ràng là không có giải pháp quân sự nào cho một cuộc khủng hoảng chính trị”.

“Trong khi các cuộc đàm phán đang tiến triển với nỗ lực thiện chí của Pakistan, Mỹ nên cảnh giác với việc bị kéo trở lại vào vũng lầy bởi những kẻ có ý đồ xấu. UAE cũng vậy”, ông nói trong một bài đăng trên X. “Dự án Tự do là Dự án Bế tắc".

Quan chức Iran cảnh báo sẽ đáp trả mạnh mẽ nếu Mỹ vượt qua eo biển Hormuz

Yadollah Javani, phó sĩ quan chính trị của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), cảnh báo rằng bất kỳ nỗ lực can thiệp nào của Mỹ vào eo biển Hormuz sẽ vấp phải “phản ứng quyết liệt và mạnh mẽ”.

Ông cho biết nhà lãnh đạo Mỹ đang tìm cách mở cửa tuyến đường thủy này bằng cách “gây áp lực” lên Iran.

“Điều này có nghĩa là Mỹ không còn là siêu cường nữa; họ đã phải đối mặt với một siêu cường”, ông nói, lặp lại những nhận xét trước đó của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, đồng thời cho biết thêm rằng tổn thất của Mỹ sẽ vượt xa Iran.