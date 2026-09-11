Vàng nhẫn 9999 là loại vàng có độ tinh khiết cao, chứa khoảng 99,99% vàng nguyên chất và chỉ một tỷ lệ rất nhỏ kim loại khác. Loại vàng này còn được gọi là vàng 24K, vàng ta, vàng ròng hoặc vàng bốn số 9. Nhờ hàm lượng vàng cao, vàng nhẫn 9999 thường có màu vàng đậm đặc trưng.
Trên thị trường, vàng nhẫn 9999 phổ biến dưới dạng nhẫn tròn trơn hoặc nhẫn ép vỉ với nhiều trọng lượng như 0,5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ. Do có độ tinh khiết cao, vàng nhẫn 9999 tương đối mềm, dễ bị trầy xước, móp méo nếu chịu tác động mạnh trong quá trình sử dụng.
Giá vàng nhẫn 9999 SJC hôm nay 11/9/2026 bao nhiêu 1 chỉ?
Cập nhật lúc 8h30 ngày 11/9/2026, giá vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ được niêm yết ở mức 14,15 - 14,45 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra), giảm 160.000 đồng/chỉ ở cả hai chiều so với kết phiên hôm qua.
Giá vàng nhẫn SJC 99,99% 0,5 chỉ, 0,3 chỉ giao dịch ở mức 14,15 - 14,46 triệu đồng/chỉ (mua - bán).
Bảng giá vàng tại SJC, cập nhật lúc 8h30 ngày 11/9/2026:
Sản phẩm
Giá mua vào
Giá bán ra
Đơn vị
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
14.200.000
14.500.000
đồng/chỉ
Vàng SJC 5 chỉ
14.200.000
14.502.000
đồng/chỉ
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ
14.200.000
14.503.000
đồng/chỉ
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ
14.150.000
14.450.000
đồng/chỉ
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0,5 chỉ, 0,3 chỉ
14.150.000
14.460.000
đồng/chỉ
Nữ trang 99,99%
13.900.000
14.350.000
đồng/chỉ
Nữ trang 99%
13.507.900
14.207.900
đồng/chỉ
Nữ trang 75%
9.798.600
10.778.600
đồng/chỉ
Nữ trang 68%
8.794.000
9.774.000
đồng/chỉ
Nữ trang 61%
7.789.400
8.769.400
đồng/chỉ
Nữ trang 58,3%
7.401.900
8.381.900
đồng/chỉ
Nữ trang 41,7%
5.019.500
5.999.500
đồng/chỉ
So sánh giá vàng SJC với các thương hiệu lớn
Cùng tham khảo bảng so sánh giá vàng 9999 tại SJC và các thương hiệu hàng đầu thị trường Việt Nam, tính đến 8h30 sáng 11/9/2026:
Thương hiệu
Sản phẩm
Giá mua vào
Giá bán ra
Đơn vị
SJC
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
14.200.000
14.500.000
đồng/chỉ
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ
14.150.000
14.450.000
đồng/chỉ
Vàng miếng SJC 999.9
14.200.000
14.500.000
đồng/chỉ
Nhẫn Trơn PNJ 999.9
14.200.000
14.500.000
đồng/chỉ
Doji
Vàng miếng SJC
14.200.000
14.500.000
đồng/chỉ
Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng
14.240.000
14.640.000
đồng/chỉ
Bảo Tín Minh Châu
Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9
14.400.000
14.480.000
đồng/chỉ
Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9
14.400.000
14.480.000
đồng/chỉ
Trang sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9
14.200.000
14.700.000
đồng/chỉ
Phú Quý
Vàng miếng SJC
14.200.000
14.500.000
đồng/chỉ
Phú Quý 1 Lượng 999.9
14.200.000
14.550.000
đồng/chỉ
Nhẫn tròn Phú Quý 999.9
14.200.000
14.550.000
đồng/chỉ
Thông tin mang tính tham khảo, giá vàng 9999 tại SJC và nhiều thương hiệu khác trên thị trường có thể thay đổi liên tục trong ngày theo diễn biến thị trường.
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