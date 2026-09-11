(VTC News) -

Vàng nhẫn 9999 là loại vàng có độ tinh khiết cao, chứa khoảng 99,99% vàng nguyên chất và chỉ một tỷ lệ rất nhỏ kim loại khác. Loại vàng này còn được gọi là vàng 24K, vàng ta, vàng ròng hoặc vàng bốn số 9. Nhờ hàm lượng vàng cao, vàng nhẫn 9999 thường có màu vàng đậm đặc trưng.

Trên thị trường, vàng nhẫn 9999 phổ biến dưới dạng nhẫn tròn trơn hoặc nhẫn ép vỉ với nhiều trọng lượng như 0,5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ. Do có độ tinh khiết cao, vàng nhẫn 9999 tương đối mềm, dễ bị trầy xước, móp méo nếu chịu tác động mạnh trong quá trình sử dụng.

Vàng nhẫn trơn 9999. (Ảnh minh họa: AI)

Giá vàng nhẫn 9999 SJC hôm nay 11/9/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

Cập nhật lúc 8h30 ngày 11/9/2026, giá vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ được niêm yết ở mức 14,15 - 14,45 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra), giảm 160.000 đồng/chỉ ở cả hai chiều so với kết phiên hôm qua.

Giá vàng nhẫn SJC 99,99% 0,5 chỉ, 0,3 chỉ giao dịch ở mức 14,15 - 14,46 triệu đồng/chỉ (mua - bán).

Bảng giá vàng tại SJC, cập nhật lúc 8h30 ngày 11/9/2026:

Sản phẩm Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 14.200.000 14.500.000 đồng/chỉ Vàng SJC 5 chỉ 14.200.000 14.502.000 đồng/chỉ Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 14.200.000 14.503.000 đồng/chỉ Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 14.150.000 14.450.000 đồng/chỉ Vàng nhẫn SJC 99,99% 0,5 chỉ, 0,3 chỉ 14.150.000 14.460.000 đồng/chỉ Nữ trang 99,99% 13.900.000 14.350.000 đồng/chỉ Nữ trang 99% 13.507.900 14.207.900 đồng/chỉ Nữ trang 75% 9.798.600 10.778.600 đồng/chỉ Nữ trang 68% 8.794.000 9.774.000 đồng/chỉ Nữ trang 61% 7.789.400 8.769.400 đồng/chỉ Nữ trang 58,3% 7.401.900 8.381.900 đồng/chỉ Nữ trang 41,7% 5.019.500 5.999.500 đồng/chỉ

So sánh giá vàng SJC với các thương hiệu lớn

Cùng tham khảo bảng so sánh giá vàng 9999 tại SJC và các thương hiệu hàng đầu thị trường Việt Nam, tính đến 8h30 sáng 11/9/2026:

Thương hiệu Sản phẩm Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị

SJC Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 14.200.000 14.500.000 đồng/chỉ Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 14.150.000 14.450.000 đồng/chỉ

PNJ Vàng miếng SJC 999.9 14.200.000 14.500.000 đồng/chỉ Nhẫn Trơn PNJ 999.9 14.200.000 14.500.000 đồng/chỉ Doji Vàng miếng SJC 14.200.000 14.500.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng 14.240.000 14.640.000 đồng/chỉ Bảo Tín Minh Châu Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9 14.400.000 14.480.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9 14.400.000 14.480.000 đồng/chỉ Trang sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9 14.200.000 14.700.000 đồng/chỉ

Phú Quý Vàng miếng SJC 14.200.000 14.500.000 đồng/chỉ Phú Quý 1 Lượng 999.9 14.200.000 14.550.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 14.200.000 14.550.000 đồng/chỉ

Thông tin mang tính tham khảo, giá vàng 9999 tại SJC và nhiều thương hiệu khác trên thị trường có thể thay đổi liên tục trong ngày theo diễn biến thị trường.