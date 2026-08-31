Giá vàng hôm nay 31/8: Thị trường giao dịch ở ngưỡng thấp

(VTC News) -

Giá vàng giảm sau khi số liệu mới nhất cho thấy tâm lý người tiêu dùng Mỹ suy giảm, trong khi kỳ vọng lạm phát trong ngắn hạn hạ nhiệt.

Công bố mới đây cho thấy, chỉ số Tâm lý người tiêu dùng Mỹ tháng 8 đạt 51,7 điểm. Kết quả này cao hơn dự kiến nhưng giảm khoảng 6% so với tháng trước và thấp hơn khoảng 11% so với một năm trước, trong bối cảnh người tiêu dùng tiếp tục lo ngại rằng lạm phát sẽ duy trì ở mức cao trong thời gian tới.

Mặt khác, trong bối cảnh bất ổn chính sách kéo dài, bao gồm cả xung đột tại Iran, người tiêu dùng dự đoán giá xăng sẽ tiếp tục tăng trong cả ngắn hạn lẫn dài hạn.

Giá vàng hôm nay tiếp tục đứng ở ngưỡng thấp. (Ảnh: Minh Đức).

Bên cạnh áp lực lên túi tiền của người dân vốn đóng vai trò trung tâm trong đánh giá của người tiêu dùng về nền kinh tế, người dân ngày càng lo ngại rằng triển vọng ở những lĩnh vực khác của nền kinh tế cũng có thể đang suy yếu.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 31/8, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 145,7 triệu đồng/lượng mua vào và 148,7 triệu đồng/lượng bán ra, không đổi ở cả hai chiều so đầu giờ sáng qua.

Giá vàng nhẫn SJC hiện ở mức 145,7 triệu đồng/lượng mua vào và 148,2 triệu đồng/lượng bán ra, không đổi so với đầu giờ sáng qua.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.455 USD/ounce, tăng 1 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng, theo các chuyên gia, kịch bản có khả năng xảy ra là vàng tiếp tục biến động rất mạnh trong thời gian tới. Trong ngắn hạn, nếu Fed thực sự tăng lãi suất, USD và lợi suất trái phiếu Mỹ tăng, vàng có thể còn chịu thêm áp lực giảm. Nhưng nếu lợi suất tăng quá nhanh, kéo theo lo ngại về nợ công và ổn định tài chính Mỹ, dòng tiền trú ẩn có thể nhanh chóng quay trở lại vàng.

Về kỹ thuật, xu hướng tăng vẫn được duy trì khi giá đã vượt các đường trung bình động 50 ngày và 200 ngày. Nếu vượt dứt khoát vùng 4.655-4.700 USD/ounce, vàng có thể mở rộng đà tăng lên các vùng giá cao hơn.

Ngược lại, nếu không thể vượt kháng cự và quay đầu điều chỉnh, vùng 4.515 USD/ounce sẽ là ngưỡng hỗ trợ quan trọng. Xa hơn, vùng 4.400 USD/ounce được xem là hỗ trợ đáng chú ý.

Theo Razaqzada, bên bán vẫn cần tạo ra một tín hiệu đảo chiều rõ ràng mới có thể thay đổi xu hướng hiện tại. Việc vàng vẫn duy trì trên vùng 4.000 USD/ounce, ngưỡng hỗ trợ dài hạn quan trọng, cho thấy xu hướng tăng chưa bị phá vỡ.