(VTC News) -

Giá vàng thế giới hôm nay tăng 13 USD/ounce nhờ hoạt động mua vào khi giá giảm và nhu cầu vàng vật chất tại Trung Quốc cải thiện.

Giá vàng thế giới phục hồi trong phiên đầu tuần nhờ lực mua bắt đáy, nhu cầu vàng vật chất tại Trung Quốc cải thiện và đồng USD suy yếu tại một số thời điểm giao dịch. Tâm lý tích cực hơn trên thị trường chứng khoán toàn cầu cũng góp phần giảm áp lực bán đối với kim loại quý.

Tuy nhiên, triển vọng chính sách tiền tệ của Mỹ vẫn là yếu tố gây sức ép lên giá vàng. Các số liệu lạm phát cao hơn dự kiến củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt. Thị trường hiện đánh giá khả năng Fed tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm tại cuộc họp ngày 8-9/12 ở mức khoảng 96%.

Giá vàng thế giới hôm nay tăng nhẹ. (Ảnh minh họa: Reuters).

Đáng chú ý, giá vàng đang phát đi tín hiệu phục hồi sau khi giảm xuống vùng thấp nhất trong 15 tháng. Đà tăng không chỉ được hỗ trợ bởi hoạt động mua bắt đáy mà còn phản ánh sự cải thiện trong tâm lý nhà đầu tư, khi đồng USD hạ nhiệt, chứng khoán Mỹ ổn định trở lại và triển vọng chính sách tiền tệ của Fed xuất hiện thêm những yếu tố hỗ trợ.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 30/11, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 131 - 136 triệu đồng/lượng (mua - bán), không đổi so với đầu giờ sáng qua.

Giá vàng nhẫn SJC hiện ở mức 130,8 - 135,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), không đổi.

Diễn biến giá vàng tuần qua. (Ảnh: Phú Quý).

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 3.666 USD/ounce, tăng 13 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Sau tuần giao dịch rút ngắn do kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn, giá vàng có màn đảo chiều đáng chú ý trong phiên cuối tuần. Áp lực bán suy yếu, hoạt động đóng các vị thế bán khống trước kỳ nghỉ và nhu cầu vàng vật chất từ Trung Quốc góp phần cải thiện lực cầu.

Dù vậy, đà phục hồi của kim loại quý vẫn cần được kiểm chứng. Giá vàng hiện chưa vượt qua vùng đỉnh cũ gần 3.690 USD/ounce. Đây được xem là ngưỡng cản đáng chú ý đối với xu hướng tăng trong những phiên tới.

Khảo sát vàng hàng tuần mới nhất của chuyên trang về kim loại quý cho thấy tâm lý giới đầu tư Phố Wall đang cải thiện sau khi giá vàng phục hồi vượt mốc 3.500 USD/ounce. Trong khi đó, nhóm nhà đầu tư cá nhân vẫn giữ quan điểm thận trọng, thậm chí bi quan, bất chấp nhịp tăng mạnh vào cuối tuần.

Giới phân tích cho rằng, thị trường cần thêm thời gian để xác lập vùng đáy và phục hồi bền vững. Dù lạc quan với triển vọng dài hạn, ông nhận định vàng có thể cần trải qua thêm một đợt bán tháo để loại bỏ các vị thế đầu cơ yếu.

Ở chiều ngược lại, một số ý kiến bày tỏ quan điểm tích cực về triển vọng giá vàng trong tuần tới khi nhận định giá vàng đang có diễn biến gần như đồng nhịp với định giá cổ phiếu. Nếu mô hình tăng giá theo mùa kéo dài nhiều năm của kim loại quý tiếp tục phát huy tác dụng, thị trường có thể quay lại xu hướng đi lên.