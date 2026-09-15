Giá vàng hôm nay 15/9: Tiếp tục lao dốc

(VTC News) -

Giá vàng tiếp tục lao dốc khi lợi suất trái phiếu tăng và giá năng lượng tăng vọt củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất trong tuần này, lấn át nhu cầu trú ẩn an toàn do bất ổn địa chính trị ngày càng leo thang tại Trung Đông.

Kim loại quý cũng tiếp tục gặp khó khăn khi thị trường đánh giá dữ liệu lạm phát được công bố hôm 11/9 vừa qua. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 0,4% trong tháng 8, trong khi lạm phát hằng năm duy trì ở mức 3,4%. Trong khi đó, CPI lõi tăng 0,3%, cao hơn so với mức dự báo tăng 0,2% của các chuyên gia kinh tế.

Giá vàng hôm nay tiếp tục lao dốc. (Ảnh: Minh Đức).

Dữ liệu lạm phát mới nhất kết hợp với giá năng lượng ở mức cao đã khiến thị trường nâng đáng kể kỳ vọng về một chính sách tiền tệ thắt chặt hơn. Hiện thị trường đang định giá khoảng 87% khả năng Fed tăng lãi suất 25 điểm cơ bản vào thứ Tư tới. Sự thay đổi trong kỳ vọng lãi suất đã giữ lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ gần các mức cao nhất trong nhiều năm, tạo lực cản đáng kể đối với vàng - tài sản không sinh lợi suất.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 15/9, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 142,6 - 145,6 triệu đồng/lượng (mua - ban), giảm 400.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với đầu giờ sáng qua.

Giá vàng nhẫn SJC hiện ở mức 142,1 - 145,1 triệu đồng/lượng, giảm 400.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.292 USD/ounce, giảm 47 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Khảo sát giá vàng hằng tuần mới nhất của Kitco News cho thấy các chuyên gia Phố Wall đã quay trở lại xu hướng lạc quan sau đợt phục hồi cuối tuần qua của vàng, trong khi các nhà đầu tư bán lẻ giảm bớt những kỳ vọng tích cực.

Trong số 14 nhà phân tích tham gia khảo sát vàng của Kitco News, 64% dự đoán giá vàng tăng trong tuần này, 14% cho rằng kim loại quý tiếp tục giảm, 22% nhận định không thay đổi về giá kim loại quý.

Trong khi đó, cuộc thăm dò trực tuyến của Kitco News đối với 115 nhà đầu tư bán lẻ, có 53% dự đoán giá vàng tăng trong tuần này, 24% kỳ vọng giảm giá, còn lại 23% cho rằng giá vàng ổn định.