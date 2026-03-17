Giá vàng hôm nay 17/3: Giảm về sát 5.000 USD/ounce

(VTC News) -

Giá vàng tiếp tục giảm trước áp lực từ đồng USD mạnh và những lo ngại về lạm phát liên quan đến cuộc xung đột Iran.

Trong ngắn hạn, lập trường chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vẫn là một lực cản đáng kể. Khi lạm phát vẫn ở mức cao, ngân hàng trung ương có rất ít dư địa để cắt giảm lãi suất mạnh mẽ ngay cả khi đà tăng trưởng kinh tế suy yếu. Điều đó có nghĩa là lãi suất có khả năng vẫn duy trì ở mức cao, hỗ trợ đồng USD và lợi suất trái phiếu - hai yếu tố thường gây áp lực lên giá vàng.

Chính động lực này giải thích cho giai đoạn tích lũy gần đây của kim loại quý. Những nhà đầu tư từng kỳ vọng Fed sẽ chuyển sang nới lỏng tiền tệ đang buộc phải điều chỉnh lại kỳ vọng khi giá tiêu dùng tiếp tục tăng, một phần bị đẩy lên bởi cuộc chiến giữa Mỹ và Israel với Iran. Môi trường lãi suất cao kéo dài tạo ra “ma sát” đối với vàng trong ngắn hạn vì nó làm tăng chi phí cơ hội khi nắm giữ một tài sản không sinh lãi.

Giá vàng tiếp tục suy giảm. (Ảnh: Minh Đức).

Nhưng chính những yếu tố đang gây áp lực trong ngắn hạn lại có thể củng cố triển vọng dài hạn của vàng. Bất chấp những rủi ro ngắn hạn, các nhà đầu tư, tổ chức lớn vẫn nhìn nhận vàng theo góc nhìn dài hạn này. Nhiều công ty quản lý tài sản lớn cho rằng vàng mang lại một hình thức đa dạng hóa hiếm có trong bối cảnh cả cổ phiếu lẫn trái phiếu đều đối mặt với rủi ro ngày càng gia tăng.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 17/3, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 170,1 triệu đồng/lượng (mua) - 183,1 triệu đồng/lượng (bán), tăng 500.000 đồng/lượng so với phiên giao dịch trước.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 170,1 triệu đồng/lượng (mua) - 183,1 triệu đồng/lượng (bán), tăng 500.000 đồng/lượng.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 5.003 USD/ounce, giảm 9 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, theo khảo sát mới nhất của Kitco News, giới phân tích Phố Wall vẫn chia rẽ về triển vọng ngắn hạn của vàng.

Một bộ phận chuyên gia cho rằng kim loại quý vẫn còn dư địa tăng giá nếu tiếp tục giữ được các mốc hỗ trợ quan trọng. Việc giá vàng duy trì giao dịch trên ngưỡng 5.000 USD/ounce là tín hiệu đáng chú ý. Điều này cho thấy thị trường vàng thế giới đang dần chấp nhận mức giá cao mới của kim loại quý, và nếu mốc hỗ trợ này tiếp tục được giữ vững, giá vàng có thể có thêm cơ hội tăng trở lại trong thời gian tới.

Tuy nhiên, một số chuyên gia khác lại cảnh báo khả năng điều chỉnh vẫn hiện hữu, trong tuần có thể xuất hiện biến động khi Fed tổ chức cuộc họp chính sách tiền tệ.