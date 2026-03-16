Giá vàng giảm liên tục, có nên mua?

Nhận định về thị trường vàng thời gian gần đây, ông Huỳnh Trung Khánh - Phó Chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam - cho rằng, nhìn vào lịch sử biến động giá vàng vào những thời điểm căng thẳng địa chính trị trước đây, giá vàng thường tăng trong 7 - 14 ngày rồi sau đó điều chỉnh giảm. Thị trường vàng thời điểm hiện nay cũng đang diễn ra tương tự.

Bên cạnh đó, ngoài tác động từ giá thế giới, giá vàng trong nước còn chịu tác động cung - cầu. Hiện đã có nhiều hồ sơ của doanh nghiệp, ngân hàng xin giấy phép sản xuất vàng miếng, vàng nguyên liệu gửi lên Ngân hàng Nhà nước. Nếu các đơn vị được cấp phép, nguồn vàng trên thị trường được cung ứng có thể sẽ thu hẹp mức chênh lệch này. Đồng thời thông tin về việc thành lập sàn giao dịch vàng cũng sẽ tác động đến giá vàng trong nước.

"Giá vàng tăng được thì sẽ giảm được nên các yếu tố trên là rủi ro cho những người mua vàng lướt sóng", ông Huỳnh Trung Khánh khuyến cáo.

Đưa ra lời khuyên cho các nhà đầu tư, PGS.TS Nguyễn Hữu Huân - Phó Chủ tịch Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế TP.HCM - cho rằng, hiện giá vàng đang giảm mạnh, nhưng trong thời gian tới, diễn biến thị trường vẫn còn nhiều ẩn số địa chính trị khó lường. Theo đó, dự báo xu hướng chung của giá vàng là sẽ tiếp tục tăng do những bất ổn, nhưng mức tăng duy trì ở biên độ vừa phải chứ không bùng nổ quá mạnh mẽ như trước đó.

Nhà đầu tư không nên "lướt sóng" vàng ngắn hạn. (Ảnh: Minh Đức).

Chính vì vậy, ông Huân cho rằng, chiến lược hợp lý cho các nhà đầu tư là cần phân định rất rõ ràng giữa việc đầu cơ và nắm giữ. Ở thời điểm này, việc "lướt sóng" ngắn hạn là vô cùng rủi ro và hoàn toàn không được khuyến khích. Giá vàng đang tiềm ẩn nguy cơ biến động và rung lắc rất lớn, chỉ cần một nhịp sụt giảm mạnh cũng đủ để gây ra tâm lý hoảng loạn, dẫn đến tình trạng bán tháo và cắt lỗ nặng nề đối với những người thiếu kiến thức, phương pháp và tính kỷ luật.

Ngược lại, đối với chiến lược tích trữ dài hạn, việc nắm giữ vàng lại được đánh giá là quyết định an toàn và khả quan. Đặc biệt trong giai đoạn kinh tế thế giới hiện nay, sự bất ổn về mặt chính sách là rất cao và khó để lường trước được những sự kiện vĩ mô sắp diễn ra. Chính vì tính bất định như vậy, vàng vẫn luôn phát huy tốt nhất vai trò cốt lõi của mình là một kênh trú ẩn an toàn để bảo vệ tài sản.

Nhà đầu tư cũng cần phân biệt rõ giữa vàng như một tài sản phòng vệ dài hạn và vàng như một công cụ đầu cơ ngắn hạn. Nếu mục tiêu là phòng ngừa rủi ro vĩ mô hoặc đa dạng hóa tài sản, việc nắm giữ một tỷ trọng vàng nhất định vẫn hợp lý trong bối cảnh thế giới nhiều bất định.

Nhưng nếu tham gia với kỳ vọng "lướt sóng" theo tin chiến sự thì mức độ rủi ro hiện nay rất cao vì giá vàng có thể biến động mạnh chỉ trong vài phiên khi thông tin địa chính trị thay đổi.

Đồng quan điểm, TS. Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia tài chính cũng nhận định, trong ngắn hạn vàng sẽ biến động mạnh nên rất khó dự báo chính xác. Thậm chí giá vàng có thể tăng nhưng cũng có thể quay đầu giảm sâu chỉ trong 1 hay 2 tuần. Đặc biệt chiến sự tại khu vực Trung Đông đã đẩy giá dầu tăng cao và nguy cơ lạm phát nhảy vọt tại nhiều nước.

Trong bối cảnh bất ổn cao và khó dự đoán như vậy thì nhu cầu nắm giữ tài sản trú ẩn sẽ còn duy trì. Theo ông Hiếu, vàng nên được xem là một tài sản phòng hộ dài hạn với thời gian nắm giữ từ 6 tháng đến 1 năm hoặc lâu hơn để bảo toàn giá trị tài sản trong trường hợp kinh tế bất ổn. Nếu coi vàng là công cụ sinh lời linh hoạt để mua đi bán lại theo kịch bản ngắn hạn thì rủi ro sẽ rất cao.

Khi nhà đầu tư hiểu sai điều này, họ dễ bị cuốn vào tâm lý đám đông, nâng kỳ vọng lợi nhuận quá mức và bỏ qua các rủi ro điều chỉnh lớn. Đầu tư vàng thực tế yêu cầu kỷ luật, kiến thức và khả năng quản trị rủi ro rất cao.

"Nhà đầu tư cần có một chiến lược phân bổ tài sản hợp lý. Không nên đặt tất cả nguồn vốn vào vàng mà cần kết hợp với các kênh khác như cổ phiếu, bất động sản hoặc tiền gửi tiết kiệm để giảm thiểu rủi ro", ông Hiếu nhấn mạnh.

Còn theo ông Nguyễn Quang - CEO Khoa Tài chính - ngân hàng (Đại học Nguyễn Trãi), giá vàng những ngày gần đây ghi nhận nhịp điều chỉnh khá mạnh, tuy nhiên, nếu nhìn nhận một cách thận trọng và toàn diện, nhịp giảm này không phải là hiện tượng bất thường.

Xét trên phương diện lịch sử, cả giá vàng trong nước và thế giới đang đứng ở vùng giá rất cao, có thể xem là tiệm cận hoặc nằm trong nhóm những mức giá cao nhất từng ghi nhận. Khi một loại tài sản tăng mạnh và duy trì ở vùng đỉnh trong thời gian dài, việc xuất hiện những phiên chốt lời quy mô lớn là quy luật quen thuộc của thị trường.

Ông cho rằng, đối với nhà đầu tư dài hạn, vàng vẫn là một tài sản mang tính phòng vệ quan trọng trong danh mục. Trong một thế giới còn nhiều biến động về kinh tế, tài chính và địa chính trị, việc nắm giữ một tỷ trọng vàng hợp lý được xem là cách thức bảo toàn giá trị tài sản. Vì vậy, những nhịp điều chỉnh sâu của thị trường có thể trở thành cơ hội để từng bước tích lũy vàng cho mục tiêu tích sản lâu dài.

Giá vàng vẫn được dự đoán sẽ tăng thời gian tới. (Ảnh: Minh Đức).

Điều quan trọng là duy trì chiến lược phân bổ hợp lý, mua theo từng giai đoạn thay vì giải ngân dồn dập. Cách tiếp cận này giúp nhà đầu tư giảm thiểu rủi ro từ những biến động ngắn hạn của thị trường.

Trong khi đó, với nhà đầu tư ngắn hạn, bối cảnh hiện nay đòi hỏi sự thận trọng cao hơn. Hoạt động lướt sóng vẫn có thể được cân nhắc nhưng cần đặc biệt hạn chế sử dụng đòn bẩy tài chính, bởi thị trường vàng có thể biến động nhanh trước các thông tin kinh tế và địa chính trị.

Giá vàng sẽ đạt 190 triệu đồng/lượng?

Dù giá vàng quay đầu giảm nhưng theo các chuyên gia, xu hướng dài hạn của vàng vẫn sẽ tăng. TS Nguyễn Trí Hiếu dự đoán, với mức độ rủi ro như hiện nay, mức 5.500 USD/ounce không còn là kịch bản xa vời, nếu bất ổn kéo dài 2–3 tháng, vàng có thể kiểm định vùng giá này.

Đối với thị trường trong nước, ông Hiếu nhấn mạnh, mốc 190 triệu đồng/lượng được xem là ngưỡng tâm lý quan trọng. Khi ngưỡng này bị chinh phục, thị trường có thể bước vào một mặt bằng giá mới với biên độ dao động lớn hơn.

Về dài hạn, ông Hiếu khá tin tưởng vào đà tăng của giá vàng trong 2026. Bởi lẽ, rủi ro tại Trung Đông chưa hạ nhiệt, xung đột tại Ukraine vẫn tiềm ẩn bất ổn, trong khi đó, chính sách thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục tạo thêm biến số cho kinh tế toàn cầu.

PGS.TS Nguyễn Hữu Huân cũng cho rằng, trong khoảng hơn 1 năm qua, vàng đã bước vào chu kỳ tăng giá khá rõ rệt do nhiều yếu tố mang tính cấu trúc như cạnh tranh chiến lược giữa các cường quốc, xu hướng phi toàn cầu hóa, mức nợ công cao tại các nền kinh tế lớn và xu hướng đa dạng hóa dự trữ ngoại hối của các ngân hàng trung ương.

Khi nền giá đã được thiết lập ở mức cao như vậy, các cú sốc địa chính trị sẽ dễ dàng "đẩy" vàng lên các đỉnh mới hơn so với những chu kỳ xung đột trước đây.

Ở góc độ triển vọng, vàng nhiều khả năng vẫn duy trì xu hướng tăng trong trung và dài hạn, bởi môi trường địa chính trị và tài chính toàn cầu hiện nay khó có thể quay lại trạng thái ổn định như giai đoạn trước.

Tuy vậy, trong ngắn hạn, giá vàng sẽ biến động rất mạnh và phụ thuộc lớn vào diễn biến chiến sự. Nếu xung đột hạ nhiệt nhanh hoặc thị trường dần quen với rủi ro, vàng có thể điều chỉnh đáng kể sau giai đoạn tăng nóng. Ngược lại, nếu căng thẳng leo thang hoặc lan sang các tuyến năng lượng chiến lược, vàng hoàn toàn có thể thiết lập mặt bằng giá mới cao hơn.

Lúc 6h ngày 16/3, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 179,6 triệu đồng/lượng (mua) - 182,6 triệu đồng/lượng (bán), không đổi so với phiên giao dịch trước. Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 179,6 triệu đồng/lượng (mua) - 182,6 triệu đồng/lượng (bán),cũng không đổi.