Giá chung cư cao nhất ở Hà Nội khoảng 123 triệu đồng/m²

(VTC News) -

Bộ Xây dựng vừa công bố thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản quý II/2026. Theo số liệu báo cáo của các địa phương, cả nước có khoảng 100.005 giao dịch bất động sản thành công, bằng 71,5% so với quý I và bằng 63,7% so với cùng kỳ năm 2025.

Đáng chú ý, giá bán căn hộ chung cư tại thị trường thứ cấp trên toàn quốc có xu hướng giảm so với quý I. Tại Hà Nội, giá bán căn hộ chung cư bình quân khoảng 123 triệu đồng/m²; tại TP.HCM khoảng 108 triệu đồng/m²; tại Hưng Yên khoảng 69 triệu đồng/m².

Giá chung cư thứ cấp trên toàn quốc có xu hướng giảm. (Ảnh: Minh Đức).

Ví dụ, tại Hà Nội, giá dự án Hateco Laroma khoảng 133-140 triệu đồng/m²; Bamboo Airways Tower khoảng 97-103 triệu đồng/m²; Sông Hồng Park View khoảng 98-105 triệu đồng/m²; Sunshine Garden khoảng 80-87 triệu đồng/m².

Tại TP.HCM, giá căn hộ ở Masteri Thảo Điền khoảng 114-120 triệu đồng/m²; Cantavil An Phú khoảng 80-89 triệu đồng/m²; An Gia Skyline khoảng 64-72 triệu đồng/m².

Đối với biệt thự, nhà ở liền kề trong dự án, giá giao dịch tại nhiều địa phương cũng có xu hướng giảm so với quý I.

Tại Hà Nội, The Zei có mức giá khoảng 375-380 triệu đồng/m² Imperial Plaza khoảng 328-337 triệu đồng/m²; Sunshine Riverside khoảng 390-440 triệu đồng/m²; Louis City khoảng 285-292 triệu đồng/m²; Jade Lake Residence khoảng 295-302 triệu đồng/m².

Lượng giao dịch thành công của quý II/2026 so với quý I/2026 và quý II/2025. (Ảnh: Vietnamnet).

Tại TP.HCM, dự án Lakeview City có giá khoảng 220-250 triệu đồng/m²; Saigon Mystery Villas khoảng 312-320 triệu đồng/m²; Thủ Thiêm Villa khoảng 215-225 triệu đồng/m²; The Global City khoảng 360-371 triệu đồng/m2; Sol Villas khoảng 120-130 triệu đồng/m²...

Về phân khúc đất nền, trong quý II, giá trên thị trường thứ cấp nhìn chung có xu hướng giảm khoảng 2-3% so với quý I, sau giai đoạn tăng giá kéo dài. Nguyên nhân chủ yếu do thanh khoản suy giảm, chi phí vốn còn cao và nhà đầu tư có xu hướng dịch chuyển sang các sản phẩm có nhu cầu ở thực, pháp lý rõ ràng và tiềm năng khai thác ổn định.

Cũng theo Bộ Xây dựng, thời gian qua, mặt bằng lãi suất cho vay có xu hướng điều chỉnh tăng, phổ biến khoảng 12-14%/năm, trong khi nhiều khoản vay sau thời gian ưu đãi đã chuyển sang lãi suất thả nổi khoảng 13-15%/năm, thậm chí 15-16%/năm tại một số ngân hàng.

“Chi phí vốn tăng làm giảm khả năng hấp thụ tín dụng của người mua nhà, đồng thời gia tăng áp lực tài chính đối với các chủ đầu tư, đặc biệt là các doanh nghiệp có tỷ lệ đòn bẩy cao hoặc dự án triển khai kéo dài”, Bộ Xây dựng nhận định.