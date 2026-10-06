Novaland bác tin đồn 'phá sản'

(VTC News) -

Ngày 6/10, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, mã chứng khoán: NVL) phát đi thông tin phản hồi liên quan đến một số nội dung đang lan truyền về tình hình hoạt động của doanh nghiệp.

Cụm dự án chung cư đã bàn giao nhiều năm của Novaland tại Thủ Thiêm. (Ảnh: Thy Huệ)

Theo Novaland, thời gian gần đây, trên một số trang thông tin điện tử, nền tảng mạng xã hội và các kênh truyền thông xuất hiện những nội dung mang tính khẳng định hoặc suy diễn rằng tập đoàn “phá sản”, “mất khả năng hoạt động” hoặc các nội dung có tính chất tương tự.

Novaland khẳng định những thông tin trên không phản ánh chính xác tình trạng pháp lý và hoạt động thực tế của doanh nghiệp, có thể dẫn đến cách hiểu không đầy đủ hoặc sai lệch về tình hình của tập đoàn.

Doanh nghiệp cho biết hiện vẫn tập trung triển khai các giải pháp tái cấu trúc và từng bước phục hồi hoạt động kinh doanh. Đồng thời, Novaland tiếp tục thực hiện các giải pháp liên quan đến nghĩa vụ với khách hàng, đối tác và các bên liên quan.

Theo Novaland, việc đăng tải, trích dẫn hoặc tiếp tục lan truyền những thông tin thiếu căn cứ, chưa được kiểm chứng có thể ảnh hưởng đến uy tín của doanh nghiệp cũng như tâm lý, quyền lợi của khách hàng, đối tác, nhà đầu tư và người lao động.

Tập đoàn đề nghị các cơ quan, đơn vị và cá nhân rà soát những bài viết, hình ảnh, video hoặc thông tin đã đăng tải; chủ động gỡ bỏ, điều chỉnh hoặc đính chính những nội dung chưa được kiểm chứng, thiếu căn cứ hoặc không phản ánh chính xác tình trạng thực tế của doanh nghiệp.

Novaland cho biết sẽ tiếp tục cung cấp thông tin chính thức, minh bạch và nhất quán về tình hình hoạt động theo quy định pháp luật.

Vẫn chịu áp lực tài chính

Việc Novaland lên tiếng diễn ra trong bối cảnh doanh nghiệp vẫn đang trong quá trình tái cấu trúc và xử lý các nghĩa vụ tài chính. Theo các công bố thông tin gần đây của Novaland, doanh nghiệp vẫn chậm thanh toán gốc, lãi ở một số lô trái phiếu.

Đáng chú ý, với lô trái phiếu NVLH2224006 có giá trị phát hành 1.500 tỷ đồng, tính đến ngày 23/9, sau khi thanh toán bổ sung hơn 15 tỷ đồng tiền gốc, số dư nợ gốc chưa thanh toán còn hơn 1.403 tỷ đồng, cùng hơn 412 tỷ đồng tiền lãi.

Đối với lô NVLH2223007 có giá trị phát hành 625,7 tỷ đồng, đến ngày 30/9, dư nợ gốc chưa thanh toán còn hơn 266 tỷ đồng. Lô NVLH2223008 cũng còn hơn 35 tỷ đồng nợ gốc chưa thanh toán.

Trong các công bố thông tin, Novaland cho biết nguyên nhân chậm thanh toán do chưa thu xếp được nguồn tiền và doanh nghiệp đang tiếp tục thương thảo với các nhà đầu tư.

Như vậy, việc Novaland bác bỏ các thông tin về “phá sản” hay “mất khả năng hoạt động” không đồng nghĩa doanh nghiệp đã giải quyết xong các khó khăn tài chính. Tập đoàn vẫn đang trong quá trình tái cấu trúc, xử lý nghĩa vụ nợ và phục hồi hoạt động kinh doanh.