(VTC News) -

Vàng 9999 là loại vàng có hàm lượng nguyên chất cao với tỷ lệ vàng đạt 99,99%, tạp chất chỉ chiếm một lượng rất nhỏ. Vàng 9999 nổi bật với sắc vàng đậm, độ bóng tự nhiên.

Do chứa ít kim loại khác nên vàng 9999 khá mềm, dễ bị trầy xước hoặc móp méo khi chịu lực tác động lớn. Vì vậy, vàng 9999 thường được sản xuất dưới dạng vàng miếng, nhẫn trơn hoặc các sản phẩm có thiết kế đơn giản.

Giá 1 chỉ vàng 9999 Bảo Tín Minh Châu hôm nay 4/9/2026 bao nhiêu?

Cập nhật lúc 8h30 ngày 4/9, giá vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9 niêm yết ở mức 14,56 - 14,96 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra).

Vàng nhẫn 9999. (Ảnh minh họa: AI)

Trang sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9 giao dịch tại mức 14,36 - 14,86 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra).

Bảng giá vàng tại Bảo Tín Minh Châu, cập nhật lúc 8h30 ngày 4/9/2026

Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9 14.560.000 14.960.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9 14.560.000 14.960.000 đồng/chỉ Quà mừng bản vị vàng Bảo Tín Minh Châu 14.560.000 14.960.000 đồng/chỉ Vàng hệ thống 13.850.000 Liên hệ đồng/chỉ Trang sức vàng rồng Thăng Long 99.99 14.360.000 14.860.000 đồng/chỉ Trang sức vàng rồng Thăng Long 99.9 14.340.000 14.840.000 đồng/chỉ Vàng nguyên liệu 13.700.000 Liên hệ đồng/chỉ

So sánh giá vàng tại Bảo Tín Minh Châu với các thương hiệu lớn

Tham khảo bảng so sánh giá vàng 9999 tại Bảo Tín Minh Châu và các thương hiệu hàng đầu thị trường Việt Nam, tính đến 8h30 sáng 4/9/2026:

Thương hiệu Sản phẩm Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị

Bảo Tín Minh Châu Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9 14.560.000 14.960.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9 14.560.000 14.960.000 đồng/chỉ Trang sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9 14.360.000 14.860.000 đồng/chỉ

SJC Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 14.610.000 14.910.000 đồng/chỉ Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 14.490.000 14.790.000 đồng/chỉ Doji Vàng miếng SJC 14.610.000 14.910.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng 14.600.000 15.000.000 đồng/chỉ PNJ Vàng miếng SJC 999.9 14.610.000 14.910.000 đồng/chỉ Nhẫn Trơn PNJ 999.9 14.550.000 14.900.000 đồng/chỉ Vàng nữ trang 999.9 14.250.000 14.750.000 đồng/chỉ

Phú Quý Vàng miếng SJC 14.580.000 14.910.000 đồng/chỉ Phú Quý 1 Lượng 999.9 14.580.000 14.910.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 14.580.000 14.910.000 đồng/chỉ

Thông tin mang tính tham khảo, giá vàng 9999 tại Bảo Tín Minh Châu và nhiều thương hiệu khác trên thị trường có thể thay đổi liên tục trong ngày theo diễn biến thị trường.