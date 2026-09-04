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Xuất bản ngày 04/09/2026 09:14 AM
Xuất bản ngày 04/09/2026 09:14 AM

Giá 1 chỉ vàng 9999 Bảo Tín Minh Châu hôm nay 4/9/2026 bao nhiêu?

Hoàng Lan
Hoàng Lan
(VTC News) -

Thông tin mới nhất về giá vàng 9999 tại Bảo Tín Minh Châu và nhiều thương hiệu khác hôm nay 4/9/2026 sẽ được cập nhật trong bài viết dưới đây.

Vàng 9999 là loại vàng có hàm lượng nguyên chất cao với tỷ lệ vàng đạt 99,99%, tạp chất chỉ chiếm một lượng rất nhỏ. Vàng 9999 nổi bật với sắc vàng đậm, độ bóng tự nhiên.

Do chứa ít kim loại khác nên vàng 9999 khá mềm, dễ bị trầy xước hoặc móp méo khi chịu lực tác động lớn. Vì vậy, vàng 9999 thường được sản xuất dưới dạng vàng miếng, nhẫn trơn hoặc các sản phẩm có thiết kế đơn giản.

Giá 1 chỉ vàng 9999 Bảo Tín Minh Châu hôm nay 4/9/2026 bao nhiêu?

Cập nhật lúc 8h30 ngày 4/9, giá vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9 niêm yết ở mức 14,56 - 14,96 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra).

Vàng nhẫn 9999. (Ảnh minh họa: AI)

Vàng nhẫn 9999. (Ảnh minh họa: AI)

Trang sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9 giao dịch tại mức 14,36 - 14,86 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra).

Bảng giá vàng tại Bảo Tín Minh Châu, cập nhật lúc 8h30 ngày 4/9/2026

Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9

14.560.000

14.960.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9

14.560.000

14.960.000

đồng/chỉ

Quà mừng bản vị vàng Bảo Tín Minh Châu

14.560.000

14.960.000

đồng/chỉ

Vàng hệ thống

13.850.000

Liên hệ

đồng/chỉ

Trang sức vàng rồng Thăng Long 99.99

14.360.000

14.860.000

đồng/chỉ

Trang sức vàng rồng Thăng Long 99.9

14.340.000

14.840.000

đồng/chỉ

Vàng nguyên liệu

13.700.000

Liên hệ

đồng/chỉ

So sánh giá vàng tại Bảo Tín Minh Châu với các thương hiệu lớn

Tham khảo bảng so sánh giá vàng 9999 tại Bảo Tín Minh Châu và các thương hiệu hàng đầu thị trường Việt Nam, tính đến 8h30 sáng 4/9/2026:

Thương hiệu

Sản phẩm

Giá mua vào

Giá bán ra

Đơn vị


Bảo Tín Minh Châu

Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9

14.560.000

14.960.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9

14.560.000

14.960.000

đồng/chỉ

Trang sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9

14.360.000

14.860.000

đồng/chỉ


SJC

Vàng SJC 1L, 10L, 1KG

14.610.000

14.910.000

đồng/chỉ

Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ

14.490.000

14.790.000

đồng/chỉ

Doji

Vàng miếng SJC

14.610.000

14.910.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng

14.600.000

15.000.000

đồng/chỉ

PNJ

Vàng miếng SJC 999.9

14.610.000

14.910.000

đồng/chỉ

Nhẫn Trơn PNJ 999.9

14.550.000

14.900.000

đồng/chỉ

Vàng nữ trang 999.9

14.250.000

14.750.000

đồng/chỉ


Phú Quý

Vàng miếng SJC

14.580.000

14.910.000

đồng/chỉ

Phú Quý 1 Lượng 999.9

14.580.000

14.910.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn Phú Quý 999.9

14.580.000

14.910.000

đồng/chỉ

Thông tin mang tính tham khảo, giá vàng 9999 tại Bảo Tín Minh Châu và nhiều thương hiệu khác trên thị trường có thể thay đổi liên tục trong ngày theo diễn biến thị trường.

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