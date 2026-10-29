Gần 60 năm sau trận đánh ác liệt, người dân báo khu vực nghi có mộ tập thể

(VTC News) -

Ngày 29/10, Đoàn công tác Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi làm việc với lãnh đạo xã Thọ Phong và các nhân chứng để khảo sát, xác minh thông tin về các liệt sĩ hy sinh trong chiến tranh, phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn.

Lực lượng chức năng cùng nhân chứng khảo sát khu vực nghi có mộ tập thể liệt sĩ. (Ảnh: Q.N

Tại buổi làm việc, đoàn công tác phối hợp với địa phương, Ban CHQS xã và các nhân chứng rà soát tài liệu lịch sử, đối chiếu thông tin và kết quả khảo sát thực địa tại khu vực xóm Đồn, thôn Thượng Thọ, xã Tịnh Thọ, huyện Sơn Tịnh (cũ); nay thuộc xóm 1, thôn Thọ Trung, xã Thọ Phong. Đây từng là cứ điểm phòng thủ của địch, nơi diễn ra trận đánh ác liệt vào tháng 2/1967 giữa bộ đội chủ lực Trung đoàn 1, Sư đoàn 2, Quân khu 5, phối hợp với lực lượng vũ trang địa phương, và Tiểu đoàn 3, Lữ đoàn “Rồng Xanh” thuộc quân đội Nam Triều Tiên tham chiến cho Mỹ.

Theo thông tin do nhân chứng và người dân cung cấp, khu vực này có khả năng còn mộ tập thể liệt sĩ chưa được tìm kiếm, quy tập.

Đoàn công tác đã khảo sát khu vực rừng keo, cách Di tích Đồi Tranh Quang Thạnh khoảng 200m, cùng các địa điểm lân cận có dấu tích địa đạo, hầm hào. Tuy nhiên, do thời gian kéo dài, địa hình và hiện trạng sử dụng đất đã thay đổi đáng kể, các dấu tích liên quan đến nơi hy sinh, chôn cất liệt sĩ không còn rõ ràng, gây khó khăn cho việc xác định chính xác vị trí tìm kiếm.

Đại tá Trịnh Công Sơn - Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi - nhấn mạnh, việc tiếp nhận, xử lý và xác minh thông tin phải được tiến hành chủ động, thận trọng, tỉ mỉ; kết hợp chặt chẽ giữa tài liệu lịch sử, thông tin nhân chứng và khảo sát thực địa, làm cơ sở tổ chức tìm kiếm, quy tập đúng quy trình, quy định.