Đà Nẵng xác minh thông tin 200 hài cốt được chôn cất tại cứ điểm Ngok Tavat

(VTC News) -

Tại hội thảo, các đại biểu và nhân chứng đã trao đổi, đối chiếu các nguồn tin liên quan đến trận đánh, việc thu dọn chiến trường và chôn cất cán bộ, chiến sĩ hy sinh tại cứ điểm Ngok Ta Vak.

Những thông tin do nhân chứng cung cấp được xem xét trong mối liên hệ với tư liệu lịch sử, hồ sơ lưu trữ, thông tin liệt sĩ, nhằm làm rõ thêm diễn biến trận đánh, vị trí chôn cất và những khu vực cần tiếp tục khảo sát, xác minh.

Nhân chứng cung cấp thông tin tại hội thảo. (Ảnh: Q.N)

Trước đó, từ nguồn tin của ông Nguyễn Quốc Nhung, nguyên Tiểu đội trưởng cối 60mm, trực tiếp tham gia chiến đấu và thu dọn chiến trường tại đây, ngày 19/10, Bộ CHQS TP Đà Nẵng tổ chức khảo sát thực địa tại khu vực cứ điểm. Những thông tin về số lượng người được chôn cất và vị trí chôn cất đang tiếp tục được kiểm chứng, làm cơ sở xác định phạm vi tìm kiếm.

Phát biểu tại hội thảo, Đại tá Đỗ Nguyên Hoài - Phó Chính ủy Bộ CHQS TP Đà Nẵng - đánh giá cao công tác chuẩn bị, tổ chức của địa phương; trân trọng những thông tin, tư liệu và ý kiến tâm huyết do các nhân chứng, cơ quan cung cấp.

Đại tá Đỗ Nguyên Hoài yêu cầu xã Phước Năng tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng thu thập, xác minh nguồn tin; tìm gặp, khai thác thông tin từ các nhân chứng, đối chiếu với tài liệu lịch sử, hồ sơ liệt sĩ và dấu tích thực địa. Quá trình thực hiện phải thận trọng, tỉ mỉ, tiếp thu ý kiến nhiều chiều, bảo đảm tính lịch sử, tính khoa học; tiến hành song song việc khảo sát thực tế với thu thập, bổ sung tư liệu. Khi có đủ cơ sở xác định thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ, địa phương tổng hợp, báo cáo Bộ CHQS thành phố để chỉ đạo triển khai các bước tiếp theo.

“Mỗi thông tin nhân chứng cung cấp về nơi chôn cất liệt sĩ đều rất quý giá, cần được trân trọng tiếp nhận, nghiên cứu và xác minh có trách nhiệm. Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương làm rõ các nguồn tin, tổ chức tìm kiếm, quy tập khi đủ căn cứ, góp phần thực hiện hiệu quả Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân, gia đình liệt sĩ” - Phó Chính ủy Bộ CHQS TP Đà Nẵng nói.