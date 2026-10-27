Quảng Ngãi khảo sát núi Chóp Vung - khu vực nghi có mộ tập thể liệt sĩ

(VTC News) -

Ngày 27/10, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Quảng Ngãi cho biết đơn vị vừa tiến hành khảo sát thực địa tại khu vực núi Chóp Vung (Tổ dân phố Thanh Sơn, phường Trà Câu) nhằm xác minh nguồn tin về vị trí nghi có mộ tập thể liệt sĩ.

Phục vụ hoạt động khảo sát, Ban CHQS phường Trà Câu đã phối hợp, hỗ trợ đoàn công tác nắm tình hình địa bàn, tiếp cận khu vực khảo sát, đồng thời tổ chức thu thập thông tin từ các nhân chứng và người dân sinh sống lâu năm tại địa phương.

Khảo sát núi Chóp Vung - khu vực nghi có mộ tập thể liệt sĩ. (Ảnh: Q.N)

Theo Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi, những lời kể, thông tin do người dân cung cấp là cơ sở quan trọng để đối chiếu, kiểm chứng, góp phần làm rõ tính xác thực của các nguồn tin. Quá trình khảo sát được triển khai với tinh thần trách nhiệm, thận trọng, bảo đảm tính khách quan, khoa học và chính xác; chú trọng đối chiếu thông tin từ nhiều nguồn, hạn chế tối đa sai sót trong quá trình xác minh vị trí nghi có hài cốt liệt sĩ.

Liên quan đến Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tại Quảng Ngãi, mới đây, Ban CHQS xã Đăk Ui phối hợp với Đội K53 thuộc Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi và các lực lượng liên quan tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực Đông Bắc núi Nor Kon Klah, xã Đăk Ui.

Theo Ban CHQS xã Đăk Ui, từ thông tin do gia đình liệt sĩ cung cấp, lực lượng tìm kiếm tổ chức đào thủ công tại khu vực mộ và các vị trí lân cận. Qua tìm kiếm, lực lượng chức năng phát hiện, quy tập 1 hài cốt liệt sĩ, gồm 23 chiếc răng và các mẫu xương vụn, cùng nhiều di vật như mảnh dây ca thắt lưng dù, cúc áo, dép cao su, ca đựng nước, gương soi, lược, dây chuyền, vòng đeo tay. Hài cốt được bao bọc bằng tăng dù, bên trong có võng dù.

Sau khi quy tập, hài cốt liệt sĩ cùng các di vật được đưa về Ban CHQS xã Đăk Ui bảo quản, phục vụ công tác xác minh thông tin và xác định danh tính liệt sĩ.