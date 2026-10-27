Đồng Nai chấm dứt hợp đồng 2 nhà thầu chậm tiến độ thi công cao tốc, Vành đai 3

(VTC News) -

Ngày 27/10, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Đồng Nai (Ban QLDA) thông báo chấm dứt hợp đồng với 2 nhà thầu thi công tại dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và đường Vành đai 3 TP.HCM do vi phạm nghĩa vụ hợp đồng, không đáp ứng yêu cầu tiến độ và không bảo đảm nguồn lực triển khai.

Nhà thầu bị chấm dứt hợp đồng đang thi công đoạn đường và khu vực nút giao giữa Vành đai 3 TP.HCM và cao tốc Bến Lức - Long Thành. (Ảnh: Lương Ý)

Cụ thể, tại dự án thành phần 1, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, Ban QLDA chấm dứt hợp đồng với Công ty Cổ phần H.Đ, thành viên liên danh thi công gói thầu xây dựng số 21. Phạm vi chấm dứt hợp đồng là toàn bộ phần công việc chưa thực hiện, bao gồm cả phần việc của các nhà thầu phụ.

Theo Ban QLDA, trong quá trình thực hiện hợp đồng, Công ty Cổ phần H.Đ vi phạm các nghĩa vụ về tiến độ, nhân sự và thiết bị. Những vi phạm này đã được chủ đầu tư thông báo, xử lý theo trình tự và quy định của hợp đồng đã ký.

Đáng chú ý, từ ngày 19/5 đến hết ngày 30/6, nhà thầu ngừng thi công liên tục 43 ngày mà không có lý do chính đáng. Tình trạng này cho thấy doanh nghiệp không thể tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ theo hợp đồng, ảnh hưởng đến công tác tổ chức thi công và yêu cầu tiến độ của gói thầu.

Cùng ngày, Ban QLDA cũng thông báo chấm dứt hợp đồng với Công ty Cổ phần Xây dựng T.N, nhà thầu thi công gói thầu xây dựng số 26 thuộc dự án thành phần 3, đường Vành đai 3 TP.HCM.

Việc chấm dứt hợp đồng áp dụng đối với toàn bộ phần công việc chưa thực hiện, bao gồm cả phần việc của các nhà thầu phụ.

Ban QLDA đánh giá Công ty Cổ phần Xây dựng T.N vi phạm nghĩa vụ về tiến độ, nhân sự và thiết bị trong quá trình thực hiện hợp đồng. Dù chủ đầu tư đã thông báo và xử lý các vi phạm theo quy định, nhà thầu vẫn không đáp ứng các cam kết thi công bù tiến độ. Doanh nghiệp này còn đề nghị chủ đầu tư tìm kiếm nhà thầu khác tiếp nhận, thi công phần khối lượng còn lại.

Một đoạn cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu qua TP Đồng Nai. (Ảnh: Lương Ý)

Sau khi chấm dứt hợp đồng, Ban QLDA yêu cầu hai nhà thầu phối hợp thực hiện các thủ tục bàn giao, hoàn tất hồ sơ liên quan đến phần công việc đã thi công.

Các doanh nghiệp phải bàn giao thông qua tư vấn giám sát toàn bộ hồ sơ quản lý chất lượng, kết quả thí nghiệm, nhật ký thi công, bản vẽ hoàn công và hồ sơ nghiệm thu đối với các hạng mục đã thực hiện. Hồ sơ điều chỉnh giá đối với phần công việc đã nghiệm thu phải được hoàn tất, bàn giao chậm nhất ngày 15/11.

Hai nhà thầu cũng phải phối hợp kiểm đếm, lập biên bản xác nhận vật tư, vật liệu đang tập kết tại công trường; bảo quản đất đào không thích hợp và hoàn thành thủ tục đổ thải theo quy định.

Đồng thời, các doanh nghiệp phải di dời toàn bộ máy móc, thiết bị và công trình tạm ra khỏi công trường, bàn giao lại mặt bằng cho Ban QLDA theo yêu cầu.