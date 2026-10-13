Gần 3.900 lượt bệnh nhân từ hơn 120 quốc gia chọn Bệnh viện Bạch Mai

(VTC News) -

Nam bệnh nhân người Nga, 59 tuổi, được đưa vào Trung tâm Cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai trong tình trạng hôn mê, suy đa tạng. Người bệnh không giấy tờ tùy thân, không có khả năng chi trả viện phí, khiến quá trình điều trị và hỗ trợ gặp nhiều khó khăn.

Trước tình trạng nguy kịch của bệnh nhân, các chuyên khoa phối hợp điều trị. Bệnh viện đồng thời hỗ trợ những vật dụng cần thiết, liên hệ với cơ quan đại diện ngoại giao để phối hợp giải quyết các vấn đề liên quan. Sau quá trình điều trị và hỗ trợ, bệnh nhân cùng vợ được tạo điều kiện trở về nước an toàn.

Bệnh nhân 39 tuổi, quốc tịch Lào bị liệt hoàn toàn 2 chân do khối u chèn ép được phẫu thuật thành công.

Một du khách người Ba Lan, 69 tuổi, nhập viện với tình trạng bóc tách động mạch chủ type B, kèm phình động mạch chủ bụng kích thước khoảng 9cm đã vỡ, gây chảy máu. Các bác sĩ phải phẫu thuật khẩn cấp để cầm máu và thay thế đoạn mạch tổn thương bằng đoạn mạch ghép.

Một trường hợp khác là anh Nguyễn Hoàng Phương, 40 tuổi, giáo viên, bị xuất huyết tiểu não diện rộng khi đang ở Lào. Bệnh nhân hôn mê, điểm Glasgow 8, sau đó được chuyển về Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai. Tại đây, các bác sĩ tiến hành dẫn lưu, giải áp và điều trị tích cực. Theo thông tin bệnh viện cung cấp, bệnh nhân đã hồi phục sau điều trị.

Bệnh viện cũng tiếp nhận một phụ nữ Lào 39 tuổi bị liệt hoàn toàn hai chân, mất cảm giác từ ngang ngực trở xuống suốt 8 tháng sau sinh. Nguyên nhân được xác định là u bao rễ thần kinh vùng cột sống cổ C5-C7. Sau phẫu thuật vi phẫu, bệnh nhân bắt đầu cử động được hai chân sau 48 giờ, rồi có thể đứng và đi lại sau một tuần.

Với một nữ bệnh nhân Lào 23 tuổi, tổn thương đường tiêu hóa do hóa chất ăn mòn khiến cân nặng giảm từ 74kg xuống còn 34kg. Sau khi được mở thông dạ dày để nuôi dưỡng, bệnh nhân tăng khoảng 10kg và tiếp tục trải qua ca phẫu thuật kéo dài 8 giờ, gồm cắt thực quản và tái tạo đường tiêu hóa.

Ngoài ra, một nữ du khách châu Âu bị hội chứng vành cấp, suy tim cấp khi đang ở Sa Pa được chuyển đến Bạch Mai để điều trị chuyên sâu. Các bác sĩ sử dụng kỹ thuật siêu âm trong lòng mạch (IVUS) để đánh giá tổn thương động mạch vành phức tạp, hỗ trợ lựa chọn phương án can thiệp.

Gần 3.900 lượt người bệnh quốc tế trong hơn 2 năm

Theo thống kê của Bệnh viện Bạch Mai, từ ngày 1/1/2024 đến 10/10/2026, bệnh viện ghi nhận 3.871 lượt người bệnh quốc tế đến khám và điều trị, đến từ hơn 120 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Các nhân viên y tế Bạch Mai và nhà hảo tâm thăm hỏi và hỗ trợ cho bệnh nhân quốc tế.

Trong số này, có 2.721 lượt khám ngoại trú, 65 lượt điều trị trong ngày hoặc khám chuyên khoa và 1.078 lượt điều trị nội trú. Người bệnh đến từ nhiều quốc gia, trong đó Trung Quốc có 804 lượt, Lào 659 lượt, Timor-Leste 264 lượt, Hàn Quốc 156 lượt, Philippines 127 lượt, Thái Lan 120 lượt và Đài Loan 101 lượt.

Bệnh viện cũng tiếp nhận người bệnh từ nhiều nước châu Âu, châu Mỹ, châu Phi và châu Đại Dương, như Đức với 268 lượt, Mỹ 107 lượt, Nga 79 lượt, Pháp 62 lượt, Nigeria 51 lượt, Nam Phi 50 lượt và Australia 49 lượt.

Để phục vụ người bệnh quốc tế, Bệnh viện Bạch Mai bố trí nhân viên có khả năng sử dụng ngoại ngữ; nền tảng Bạch Mai Care hỗ trợ các ngôn ngữ như tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Trung và tiếng Nhật.

Ngoài hoạt động khám, chữa bệnh, mỗi năm bệnh viện tiếp nhận khoảng 200-300 bác sĩ và sinh viên y khoa nước ngoài đến đào tạo, thực hành. Bệnh viện cũng hợp tác chuyên môn với các cơ sở y tế quốc tế, trong đó có Bệnh viện Mittaphab của Lào, nhằm trao đổi và chuyển giao kỹ thuật điều trị, đặc biệt trong lĩnh vực đột quỵ.