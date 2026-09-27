Gần 10 giờ đại phẫu cắt da thừa lần 3 cho chàng trai từng nặng 230kg

(VTC News) -

Đây là lần đại phẫu thứ ba của Trọng Nhân (sinh năm 1996, TP.HCM) trong hành trình tạo hình cơ thể, loại bỏ da thừa sau khi giảm hơn 130 kg, từ mốc 230 kg.

Trước ca mổ, sức khỏe của Nhân ổn định. Tuy nhiên, do cuộc phẫu thuật dự kiến kéo dài, ê-kíp kiểm tra kỹ thể trạng, trong đó có khám chuyên khoa Tim mạch nhằm bảo đảm bệnh nhân đủ điều kiện bước vào cuộc mổ.

Mục tiêu lần này là xử lý phần da thừa ở bụng, lưng và mông, tái tạo thành bụng, đồng thời giảm sự vướng víu của các vùng da chảy xệ, hỗ trợ khả năng vận động. Ca mổ nằm trong kế hoạch điều trị được ê-kíp hội chẩn từ trước, thuộc lộ trình phẫu thuật tạo hình nhiều thì của Nhân.

Với cuộc phẫu thuật kéo dài, công tác chuẩn bị được thực hiện kỹ từ trước khi Nhân vào phòng mổ. Ê-kíp tổ chức hai buổi họp giao ban để rà soát phương án phẫu thuật và chuẩn bị cho các tình huống có thể xảy ra. Nhân được tắm hai lần trước mổ nhằm bảo đảm yêu cầu vô khuẩn.

Đây là lần đại phẫu cắt da thứ ba của Trọng Nhân.

Ê-kíp gây mê chuẩn bị thuốc cho cuộc mổ kéo dài, đồng thời chuẩn bị hai đơn vị máu để sử dụng trong trường hợp bệnh nhân mất máu nhiều. Phòng mổ được kiểm soát nhiễm khuẩn, vô trùng. Đây là yêu cầu đặc biệt quan trọng bởi ca mổ có phẫu trường lớn, kéo dài nhiều giờ.

Một trong những vấn đề khiến các bác sĩ phải tính toán kỹ là lượng da thừa rất lớn. Trước khi phẫu thuật, ê-kíp phải đo vẽ nhiều lần để xác định phần da cần cắt, tránh ảnh hưởng đến vận động sau mổ nhưng vẫn bảo đảm hình thể.

Ca đại phẫu diễn ra liên tục gần 10 giờ với sự phối hợp của ê-kíp phẫu thuật và gây mê hồi sức. Ở giai đoạn đầu, Nhân được đặt nằm sấp để xử lý vùng lưng. Các bác sĩ bóc tách, loại bỏ phần da và mỡ thừa chùng nhão phía sau, sau đó khâu kéo vạt và tái định hình vùng lưng.

Sau khi hoàn tất phần lưng và kiểm soát cầm máu, ê-kíp phối hợp chuyển bệnh nhân sang tư thế nằm ngửa để tiếp tục xử lý vùng bụng. Các bác sĩ bóc tách phần da, mỡ thừa thành bụng, gia cố và khâu phục hồi bao cơ thẳng bụng, sau đó xử lý vùng rốn và đóng vết mổ nhiều lớp.

Theo tiến sĩ, bác sĩ Richard Huy, Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam Sài Gòn, phẫu trường rộng khiến ca mổ có nhiều điểm phải đặc biệt lưu ý. Riêng vùng bụng có nhiều mạch máu lớn, đòi hỏi bác sĩ thận trọng trong quá trình bóc tách. Khi xử lý thành bụng, ê-kíp cũng gặp khó khăn trong việc tìm cân cơ để thực hiện tạo hình. Tuy nhiên, các chỉ số sinh tồn của Nhân trong suốt cuộc phẫu thuật ổn định, thuận lợi cho quá trình xử trí.

Ban đầu, phương án đặt ra là cắt phần da và tạo hình lại rốn cho Nhân. Tuy nhiên, trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ nhận thấy vùng mạch máu nuôi rốn vẫn tốt. Vì vậy, ê-kíp quyết định bảo tồn phần rốn tự nhiên thay vì cắt bỏ.

Đây là một trong những điểm thay đổi trong quá trình phẫu thuật so với phương án ban đầu. Theo ê-kíp, khó khăn lớn nhất của ca mổ là phải tính toán, đo vẽ nhiều lần trước khi cắt da thừa. Phần da được loại bỏ phải phù hợp để vừa bảo đảm vận động, vừa đáp ứng yêu cầu về thẩm mỹ và an toàn.

Sau gần 10 giờ phẫu thuật, khối lượng da được loại bỏ khoảng 8,1kg.

Sau gần 10 giờ phẫu thuật, khối lượng da được loại bỏ khoảng 8,1kg. Nhân được chuyển về phòng hồi sức để tiếp tục theo dõi. Bệnh nhân tỉnh theo đúng tiến trình thoát mê, phản xạ nhận biết tốt, có thể tiếp xúc, lắng nghe và giao tiếp cơ bản với người thân cùng ê-kíp điều trị.

Các chỉ số sinh tồn duy trì trong ngưỡng an toàn. Hiện Nhân đã tự thở và tiếp tục được theo dõi trong giai đoạn hậu phẫu. Bác sĩ, điều dưỡng chăm sóc 24/7.

Chế độ ăn được xây dựng để bảo đảm cung cấp đủ dưỡng chất cho quá trình hồi phục. Trong những ngày đầu, ê-kíp tập trung theo dõi nguy cơ nhiễm trùng vết thương, đồng thời chăm sóc sẹo sau mổ.

Ca mổ lần này chưa phải điểm kết thúc trong hành trình tạo hình cơ thể của Nhân. Sau khi xử lý vùng bụng và lưng, Nhân vẫn cần tiếp tục các thì phẫu thuật theo kế hoạch, trọng tâm là vùng chân.

Theo đánh giá của ê-kíp, ngay sau ngày đầu phẫu thuật, Nhân có thể đi lại và sinh hoạt. Trong giai đoạn này, việc vận động, kiểm soát nhiễm khuẩn và vệ sinh vết thương sau mổ được đặc biệt lưu ý.