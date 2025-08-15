Chàng trai giảm 132kg trong 13 tháng, cắt da thừa dài 35 cm

(VTC News) -

Sau thời gian dài nỗ lực giảm hơn 100kg, Trọng Nhân (SN 1996, trú tại TP.HCM) – người từng khiến cộng đồng mạng thán phục vì hành trình lột xác ngoạn mục bước vào giai đoạn tái tạo ngoại hình.

Anh vừa trải qua ca phẫu thuật đầu tiên tại Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam, tập trung vào hai khu vực da thừa nhiều và ảnh hưởng rõ nhất đến khả năng vận động: cánh tay và vùng cổ.

Với lượng da thừa kéo dài, nặng nề sau giảm cân cấp tốc, Trọng Nhân gặp không ít khó khăn trong sinh hoạt hàng ngày. Đặc biệt, ở vùng cánh tay, da chùng nhão tạo thành từng mảng lớn, không chỉ gây trở ngại trong vận động mà còn ảnh hưởng lớn đến tâm lý.

Ekip kiểm tra sức khoẻ cho Trọng Nhân.

Theo chia sẻ từ TS.BS Richard Huy – người trực tiếp thực hiện phẫu thuật, ekip thực hiện đường cắt dọc phía trong cánh tay từ nách đến khuỷu, một trong những kỹ thuật yêu cầu cao về tính chính xác và thẩm mỹ. Phần da được loại bỏ có chiều dài lên đến 35cm và rộng khoảng 20cm - con số cho thấy mức độ "khổng lồ" của da thừa ở vùng này.

Ekip phẫu thuật cũng đồng thời xử lý vùng cổ trước – nơi lớp da chùng khiến gương mặt thiếu cân đối và cản trở tư thế tự nhiên. Kỹ thuật căng da được áp dụng để loại bỏ phần da chảy xệ, giúp định hình lại đường viền cổ, mang đến sự gọn gàng, thanh thoát.

Tuy nhiên, đây cũng là khu vực nhạy cảm, tập trung nhiều dây thần kinh và mạch máu, do đó quá trình thực hiện cần đặc biệt tỉ mỉ để đảm bảo không ảnh hưởng đến chức năng vận động.

Ca mổ diễn ra trong khoảng 5 giờ. Mỗi thành viên trong ekíp đảm nhận một vai trò cụ thể như gây mê, tạo hình, cắt da, khâu đóng vết mổ, kiểm soát chảy máu và đảm bảo vô trùng, giúp quá trình phẫu thuận diễn ra suôn sẻ, an toàn.

Hậu phẫu, Trọng Nhân nhanh chóng hồi tỉnh, tiếp xúc tốt và được chuyển về phòng hồi sức để theo dõi. Theo phác đồ, bệnh nhân sẽ bắt đầu vận động nhẹ trong vòng 24 giờ đầu nhằm thúc đẩy lưu thông khí huyết, giảm nguy cơ tụ dịch và hỗ trợ làm lành vết mổ nhanh chóng.

Dự kiến, thời gian hồi phục sẽ kéo dài khoảng 2–3 tuần trước khi Trọng Nhân bước vào những cuộc phẫu thuật tiếp theo. Mỗi ca đều là những thách thức riêng, từ kiểm soát chảy máu, tránh biến chứng đến đạt hiệu quả thẩm mỹ tối ưu. Tuy nhiên, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và kinh nghiệm xử lý hàng trăm ca khó trước đây, ekip phẫu thuận tự tin sẽ hoàn thành tốt hành trình này.

Chia sẻ sau ca mổ, Trọng Nhân cảm thấy "nhẹ nhõm và bớt nặng nề hơn". Mặc dù vẫn còn đau và hơi khó cử động, nhưng anh tin rằng đây là bước đi đúng đắn, là nền tảng để tiếp tục hành trình hoàn thiện ngoại hình của mình.

Trọng Nhân cảm thấy nhẹ nhõm sau phẫu thuật cắt da.

TS.BS Richard Huy cũng đánh giá cao kết quả của ca mổ đầu tiên, cho rằng đây là "bước đệm quan trọng", giúp giảm tải áp lực vật lý do da thừa gây ra, đồng thời tiếp thêm động lực tinh thần cho bệnh nhân.

Với sự thành công bước đầu, ekip phẫu thuật đang tiếp tục lên kế hoạch cho ba ca phẫu thuật tiếp theo – mỗi ca đều mang tính thử thách cao, không chỉ ở khối lượng da cần xử lý mà còn ở việc đảm bảo sự hài hòa về tổng thể vóc dáng.

Giai đoạn kế tiếp sẽ tập trung vào ngực, bụng trước và eo – vùng có khối da thừa lớn nhất trên cơ thể Trọng Nhân. Sau đó là phẫu thuật tái tạo vùng gáy, lưng và mông để định hình đường cong phía sau, trước khi hoàn thiện tổng thể bằng ca mổ xử lý phần đùi.