Fed lần đầu tăng lãi suất kể từ năm 2023

Sau quyết định này, lãi suất tham chiếu của Fed được nâng lên mức 3,75% đến 4%. Quyết định được toàn bộ 12 thành viên Ủy ban Thị trường Mở Liên bang nhất trí phát tín hiệu rằng có thể sẽ có thêm một đợt tăng lãi suất nữa trước cuối năm nay.

Trong tuyên bố sau cuộc họp kéo dài hai ngày, Fed cho biết, lạm phát vẫn ở mức cao, trong khi những bất ổn đối với triển vọng kinh tế tiếp tục gia tăng, một phần do các diễn biến địa chính trị. Fed nhấn mạnh việc tăng lãi suất nhằm đưa lạm phát trở lại mục tiêu 2% một cách nhanh hơn.

Phát biểu tại cuộc họp báo sau đó, Chủ tịch Fed Kevin Warsh cho rằng, lạm phát tại Mỹ đã ở mức quá cao trong thời gian quá dài và ổn định giá cả là “nền tảng cho tăng trưởng kinh tế”. Theo ông Warsh, quyết định tăng lãi suất là một bước quan trọng để đạt được mục tiêu này, thông qua việc rút bớt mức độ hỗ trợ của chính sách tiền tệ đối với nền kinh tế.

Trụ sở Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tại Washington, D.C (Ảnh: THX/TTXVN)

Các dự báo kinh tế mới được công bố cùng ngày cho thấy phần lớn các quan chức Fed dự kiến sẽ có thêm một đợt tăng lãi suất trước cuối năm nay. Điều này cho thấy quyết định ngày 16/9 có thể chưa phải là bước thắt chặt chính sách tiền tệ cuối cùng trong năm 2026.

Một trong những nguyên nhân khiến Fed thay đổi chính sách là áp lực giá cả gia tăng kể từ khi chiến tranh với Iran bùng phát cuối tháng 2. Giá dầu và nhiên liệu tăng mạnh đã góp phần đẩy lạm phát của Mỹ lên 3,4% trong tháng 8.

Ông Warsh thừa nhận, Fed không thể trực tiếp làm giảm giá dầu hay giá thực phẩm. Tuy nhiên, ngân hàng trung ương Mỹ có thể sử dụng chính sách tiền tệ để ngăn việc giá năng lượng và các mặt hàng khác tăng lan rộng sang toàn bộ nền kinh tế.

Quyết định tăng lãi suất cũng đi ngược lại mong muốn của Tổng thống Donald Trump, người nhiều lần công khai kêu gọi Fed giảm chi phí vay. Ông Warsh, người được Tổng thống Trump đề cử vào vị trí lãnh đạo Fed, mới đảm nhiệm chức vụ này chưa đầy 4 tháng.

Thị trường chứng khoán Mỹ giảm sau phát biểu của Chủ tịch Fed. Chỉ số S&P 500 mất khoảng 0,5%, Nasdaq giảm 0,2%, trong khi Dow Jones có thời điểm giảm gần 700 điểm.