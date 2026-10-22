Dương tính ma túy và không giấy phép, tài xế liều lĩnh lái xe tải trên đường

(VTC News) -

Công an TP Huế cho biết, trong đợt cao điểm 60 ngày đêm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, Đội CSGT Đường bộ số 1 Phòng CSGT phát hiện, lập biên bản xử lý một tài xế ô tô tải dương tính với chất ma túy và không có giấy phép lái xe.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21h30 ngày 21/10, trong quá trình tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm, Tổ công tác thuộc Đội CSGT Đường bộ số 1 dừng, kiểm tra ô tô tải mang biển kiểm soát 29H-920.XX do tài xế C.V.H. (sinh năm 1996, trú tại TP Hà Nội) điều khiển.

Tài xế C.V.H. dương tính ma túy, không giấy phép lái xe vẫn liều lĩnh lái ô tô tải đi trên đường. (Ảnh: CSGT TP Huế)

Nhận thấy tài xế có nhiều biểu hiện nghi vấn, lực lượng chức năng kiểm tra nhanh ma túy, kết quả dương tính. Tổ công tác lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế về 2 hành vi: Điều khiển xe trên đường khi trong cơ thể có chất ma túy và không có giấy phép lái xe.

Phương tiện vi phạm cùng các giấy tờ liên quan cũng bị niêm phong, tạm giữ để tiếp tục xác minh, xử lý. Mức phạt dự kiến đối với các hành vi vi phạm này là 53 triệu đồng.

Theo lực lượng CSGT TP Huế, việc lái xe sau khi sử dụng chất ma túy tiềm ẩn nguy cơ cao gây tai nạn giao thông nghiêm trọng, đe dọa tính mạng của tài xế và những người tham gia giao thông khác.

Thời gian tới, Đội CSGT Đường bộ số 1 Phòng CSGT Công an TP Huế sẽ tiếp tục tăng cường lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, quyết liệt kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nồng độ cồn, ma túy, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông tại địa phương.