Bắt giữ tàu hàng hơn 182.000 tấn va cầu cảng Dung Quất

(VTC News) -

Tàu bị bắt giữ theo quyết định của TAND khu vực 2 - Quảng Ngãi.

Tàu hàng hơn 182.000 tấn va vào cảng Dung Quất. (Ảnh: Đ.N)

Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi yêu cầu trong thời gian bị bắt giữ, tàu Aquacharm không được phép rời khỏi vùng nước cảng biển thuộc phạm vi quản lý của cảng vụ, đồng thời phải neo đậu đúng vị trí được chỉ định.

Thuyền trưởng tàu có trách nhiệm duy trì đầy đủ thuyền viên, bảo đảm trực ca theo quy định pháp luật.

Trước đó, theo báo cáo của Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi, tàu Aquacharm mang quốc tịch Marshall Islands, dài 292 m, trọng tải 182.309 tấn, có 22 thuyền viên. Tàu chở 170.856 tấn quặng sắt từ Úc về Dung Quất và vào khu neo đậu lúc 4h56 ngày 14/10.

Đến 16h45 ngày 18/10, hoa tiêu liên lạc với trực ban VTS Dung Quất để thông báo lên tàu, hỗ trợ dẫn tàu vào cập cầu cảng số 10 theo kế hoạch.

Khoảng 17h45 cùng ngày, trong quá trình điều động tiếp cận cầu cảng, tàu Aquacharm va chạm với phần cầu cảng đang xây dựng. Vị trí va chạm thuộc phần nối dài cầu cảng số 10, 11, dài khoảng 50 m.

Cú va chạm khiến mũi tàu bị xé rách, cầu cảng hư hỏng. Sau sự cố, thuyền trưởng và hoa tiêu tiếp tục điều động tàu vào bến. Đến 18h30 cùng ngày, tàu Aquacharm đã cập cầu cảng số 10.