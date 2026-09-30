Khen thưởng 2 trung tá CSGT hỗ trợ đưa người có dấu hiệu đột quỵ đi cấp cứu

(VTC News) -

Khoảnh khắc 2 trung tá CSGT TP Huế hỗ trợ người bệnh đi cấp cứu

Sáng 30/9, thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an TP Huế, Đại tá Nguyễn Viết Hoàng, Phó Giám đốc Công an thành phố trao tặng giấy khen của Giám đốc Công an TP Huế cho Trung tá Nguyễn Thanh Hải và Trung tá Phạm Đắc Tài - cán bộ Đội CSGT Đường bộ số 2 (Phòng CSGT Công an TP Huế) vì đã kịp thời phối hợp hỗ trợ, đưa người dân có dấu hiệu đột quỵ đi cấp cứu.

Lãnh đạo Công an TP Huế trao giấy khen cho 2 trung tá CSGT.

Tại buổi trao thưởng, Đại tá Nguyễn Viết Hoàng ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm của 2 cán bộ, đồng thời nhấn mạnh những việc làm thiết thực, xuất phát từ tinh thần hết lòng phục vụ Nhân dân chính là những hình ảnh đẹp, góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an TP Huế bản lĩnh, nhân văn, gần dân và vì Nhân dân phục vụ.

Khoảng 18h30 ngày 28/9, trong quá trình tuần tra, kiểm soát, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên tuyến đường Lý Thái Tổ (phường Hương An), Trung tá Nguyễn Thanh Hải và Trung tá Phạm Đắc Tài phát hiện người dân hoảng hốt cầu cứu do người thân có biểu hiện nghi đột quỵ.

Nhận thấy tình huống khẩn cấp, 2 cán bộ CSGT nhanh chóng tiếp cận, hỗ trợ người bệnh và đưa đến cơ sở y tế cấp cứu.

Camera ghi lại khoảnh khắc Trung tá Nguyễn Thanh Hải và Trung tá Phạm Đắc Tài vào nhà hỗ trợ người dân nghi bị đột quỵ đi cấp cứu.

Sự hỗ trợ nhanh chóng, kịp thời của 2 cán bộ thuộc Phòng CSGT Công an TP Huế giúp người bệnh được đưa đến cơ sở y tế trong thời gian sớm nhất, tranh thủ thời gian vàng trong cấp cứu đột quỵ.

Xúc động trước sự tận tình, trách nhiệm của 2 cán bộ CSGT, người dân và gia đình người bệnh đã viết thư cảm ơn, bày tỏ sự trân trọng đối với hành động kịp thời, không quản ngại khó khăn của Trung tá Nguyễn Thanh Hải và Trung tá Phạm Đắc Tài.

Trong thư, gia đình cho biết sự giúp đỡ đúng lúc của các cán bộ CSGT trong thời điểm cấp bách là nguồn động viên lớn, góp phần giúp người thân của họ được cấp cứu kịp thời.