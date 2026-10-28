Daesang Đức Việt ghi dấu ấn tại Lễ hội Con đường Văn hóa Hàn Quốc 2026

(VTC News) -

Lễ hội Con đường Văn hóa Hàn Quốc 2026 diễn ra trong hai ngày 24-25/10 tại Hà Nội, mang đến không gian giao lưu văn hóa Hàn Quốc với nhiều hoạt động trải nghiệm dành cho công chúng. Sự kiện là dịp để khách tham quan khám phá văn hóa và ẩm thực Hàn Quốc, đồng thời kết nối với các thương hiệu đồng hành thông qua những hoạt động tại lễ hội.

Gian hàng Daesang Đức Việt tại sự kiện Lễ hội Con đường Văn hóa Hàn Quốc.

Gian hàng Daesang Đức Việt tại sự kiện Lễ hội Con đường Văn hóa Hàn Quốc

Đồng hành cùng Lễ hội Con đường Văn hóa Hàn Quốc 2026, Daesang Đức Việt mang đến chuỗi hoạt động tại gian hàng, kết hợp giới thiệu sản phẩm với tương tác trực tiếp cùng khách tham quan. Bên cạnh hoạt động tìm hiểu sản phẩm, vòng quay may mắn và các ưu đãi mua sắm, doanh nghiệp còn tổ chức workshop “Sáng tạo món ngon cùng Tteokgalbi”, tạo điểm nhấn ẩm thực trong khuôn khổ sự kiện.

Tại gian hàng, khách tham quan có thể trực tiếp tìm hiểu và mua sắm danh mục sản phẩm mới nhất của Daesang Đức Việt, tham gia vòng quay may mắn và thưởng thức các sản phẩm dùng thử. Các hoạt động được triển khai xuyên suốt sự kiện, tạo cơ hội để người tiêu dùng tìm hiểu sản phẩm và tương tác trực tiếp với thương hiệu.

Điểm nhấn trong chuỗi hoạt động là workshop “Sáng tạo món ngon cùng Tteokgalbi”, nơi người tham gia trực tiếp khám phá cách chế biến và sáng tạo món ăn với Tteokgalbi Chả nướng Hàn Quốc Ofood. Thông qua Workshop, người tham gia có cơ hội tìm hiểu thêm về cách biến tấu món ăn Hàn Quốc truyền thống này, đồng thời khám phá tính ứng dụng của sản phẩm trong những công thức ẩm thực đa dạng.

Workshop “Sáng tạo món ngon cùng Tteokgalbi” của Daesang Đức Việt

Workshop “Sáng tạo món ngon cùng Tteokgalbi” của Daesang Đức Việt

Hoạt động không chỉ tạo điểm nhấn tương tác tại sự kiện mà còn góp phần đưa món ăn truyền thống của Hàn Quốc đến gần hơn với người tiêu dùng Việt Nam. Việc tham gia Lễ hội Con đường Văn hóa Hàn Quốc 2026 là dịp để Daesang Đức Việt tăng cường kết nối với khách hàng, tạo thêm cơ hội kết nối ẩm thực Việt - Hàn. Qua đó, doanh nghiệp hướng đến đưa sản phẩm đến gần hơn với người tiêu dùng, đồng thời từng bước củng cố vị thế trên thị trường.