Phú Thọ lấy ý kiến người dân việc chuyển một phần diện tích về Hà Nội

Theo kế hoạch của UBND tỉnh Phú Thọ, việc điều chỉnh địa giới hành chính nhằm thống nhất quản lý khu vực Vườn Quốc gia Ba Vì, tạo thuận lợi cho công tác bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường sinh thái và quy hoạch không gian phát triển Vùng Thủ đô.

Cụ thể, diện tích dự kiến điều chỉnh từ tỉnh Phú Thọ về TP Hà Nội là 4.006,38 ha, gồm 2.529,38 ha thuộc khu vực Vườn Quốc gia Ba Vì và 1.477 ha thuộc khu vực vùng đệm.

Sơ đồ dự kiến mở rộng địa giới hành chính 2 xã Ba Vì và Yên Xuân trên cơ sở sáp nhập một phần địa giới hành chính của 3 xã phường thuộc tỉnh Phú Th.

Trong đó, diện tích thuộc khu vực Vườn Quốc gia Ba Vì nằm trên địa bàn xã Thịnh Minh (1.507,15 ha), xã Lương Sơn (261,32 ha) và phường Kỳ Sơn (760,91 ha). Đối với khu vực vùng đệm, diện tích điều chỉnh gồm xã Thịnh Minh 664 ha, xã Lương Sơn 481 ha và phường Kỳ Sơn 332 ha.

Việc điều chỉnh được triển khai theo chủ trương của Bộ Chính trị tại Công văn số 5486-CV/VPTW và chỉ đạo của Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà. Tỉnh Phú Thọ đang phối hợp với TP Hà Nội và Bộ Nội vụ hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để trình cấp có thẩm quyền xem xét.

Lấy ý kiến người dân trong 3 ngày

Để bảo đảm tiến độ hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ thẩm định vào ngày 1/11/2026, UBND tỉnh Phú Thọ ban hành Kế hoạch số 420/KH-UBND, triển khai lấy ý kiến người dân trên toàn tỉnh.

Chiều 21/10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Vũ Việt Văn chủ trì hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ tới 148 điểm cầu cấp xã. Theo kế hoạch, từ ngày 22/10 đến hết ngày 24/10, các tổ lấy ý kiến tại 148 xã, phường, gồm 15 phường và 133 xã, sẽ phát và thu phiếu lấy ý kiến đại diện các hộ gia đình.

Đề án đủ điều kiện tiếp tục trình HĐND tỉnh khi nhận được sự tán thành của từ 50% tổng số hộ gia đình trở lên trên địa bàn toàn tỉnh. Công tác lấy ý kiến được yêu cầu thực hiện công khai, dân chủ, đúng quy trình và quy định pháp luật.

Cùng với việc lấy ý kiến, UBND tỉnh Phú Thọ ban hành Kế hoạch số 419/KH-UBND, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành và địa phương nhằm hoàn thiện hồ sơ đề án.

Sở Nội vụ được giao làm đầu mối đôn đốc, tổng hợp và tham mưu hoàn thiện hồ sơ. Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát đường địa giới, mốc giới và hiện trạng tài nguyên đất, rừng tại khu vực Vườn Quốc gia Ba Vì.

Công an tỉnh rà soát, đối soát dữ liệu cư trú, số lượng nhân khẩu thường trú và tạm trú tại các khu vực giáp ranh. Sở Tài chính và Sở Xây dựng thực hiện kiểm kê tài sản công, rà soát hạ tầng giao thông, công trình công cộng và phương án chuyển tiếp các dự án đầu tư.

Tỉnh Phú Thọ đặt mục tiêu bảo đảm các dịch vụ công thiết yếu, chính sách an sinh xã hội, an ninh trật tự và hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp tại khu vực điều chỉnh địa giới được duy trì liên tục, không bị gián đoạn.

Theo lộ trình, ngày 25/10, UBND các xã, phường hoàn thành kiểm phiếu, tổng hợp kết quả lấy ý kiến. Ngày 26/10, HĐND cấp xã tổ chức kỳ họp chuyên đề xem xét, thông qua nghị quyết về đề án. Từ ngày 29 đến 31/10, HĐND tỉnh Phú Thọ và HĐND TP Hà Nội dự kiến tổ chức kỳ họp xem xét, thông qua nghị quyết liên quan đến việc điều chỉnh địa giới hành chính giữa hai địa phương.

Ngày 1/11/2026 là thời hạn hoàn thiện hồ sơ đề án cấp tỉnh, trình Chính phủ qua Bộ Nội vụ để thực hiện các bước tiếp theo, trước khi trình Quốc hội khóa XVI xem xét, quyết định.