Người phụ nữ M’nông vun đắp tình đoàn kết, đẩy lùi đói nghèo ở vùng biên

(VTC News) -

Góp quỹ giúp nhau vượt khó

Thôn Thống Nhất, xã Buôn Đôn có 173 hộ dân, với 11 dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 46%. Người dân chủ yếu sống bằng nghề nông, trồng mì, bắp, lúa nước và buôn bán nhỏ lẻ. Đất đai cằn cỗi, điều kiện sản xuất còn nhiều hạn chế khiến cuộc sống của không ít gia đình gặp khó khăn.

Thế nhưng, giữa những nhọc nhằn thường nhật, tình làng nghĩa xóm vẫn được người dân nơi đây gìn giữ, vun đắp qua nhiều năm. Minh chứng rõ nét là hoạt động góp quỹ tự nguyện để hỗ trợ nhau lúc khó khăn được duy trì suốt 10 năm qua.

Hiện, thôn có 4 quỹ thuộc Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Hội Người cao tuổi và quỹ chung của thôn. Nguồn tiền được luân chuyển để người dân vay vốn phục vụ sản xuất, buôn bán hoặc trang trải những nhu cầu cấp thiết trong gia đình. Mỗi năm, các quỹ hỗ trợ gần 100 lượt người vay vốn.

Bà Sao H Phon dùng mạng xã hội để kết nối với những người dân trong buôn làng của mình.

Với những hộ còn thiếu vốn làm ăn, đây là nguồn lực thiết thực giúp họ có thêm điều kiện phát triển kinh tế, giảm bớt gánh nặng cuộc sống. Không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ vật chất, những quỹ tương trợ còn thể hiện sự tin tưởng, tinh thần trách nhiệm và ý thức sẻ chia của cộng đồng.

Trong quá trình duy trì, phát huy tinh thần ấy, bà Sao H Phon, người có uy tín trong cộng đồng dân tộc M’nông, đóng vai trò tích cực. Bằng sự chân thành, gần gũi và uy tín của mình, bà thường xuyên vận động người dân tham gia các phong trào, cùng chung tay giải quyết những vấn đề phát sinh tại địa phương, tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Từ xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn vệ sinh môi trường đến giúp đỡ những gia đình gặp biến cố, bà Phon luôn tích cực tuyên truyền, vận động. Những lời nói xuất phát từ sự quan tâm chân thành, cùng cách làm gần gũi, giúp bà tạo được sự đồng thuận trong cộng đồng.

Với bà Phon, tinh thần đoàn kết bắt đầu từ những việc nhỏ trong cuộc sống hằng ngày: thăm hỏi khi hàng xóm ốm đau, hỗ trợ nhau lúc thiếu thốn, cùng góp công, góp của khi thôn có việc chung.

Khơi dậy tinh thần tự lực

Không chỉ góp sức vun đắp tình đoàn kết, bà Sao H Phon còn chú trọng vận động người dân thay đổi cách nghĩ, cách làm để từng bước cải thiện thu nhập, ổn định cuộc sống.

Theo bà, khi sinh kế chủ yếu phụ thuộc vào cây trồng nông nghiệp, người dân dễ gặp khó khăn trước những biến động của thời tiết, mùa vụ và giá cả. Vì vậy, bên cạnh chăm lo sản xuất, các gia đình cần chủ động tìm thêm nguồn thu, tận dụng điều kiện sẵn có để phát triển kinh tế.

Đặc biệt, bà quan tâm khuyến khích phụ nữ mạnh dạn làm ăn, từng bước tự chủ về kinh tế. Những chị em có điều kiện được vận động mở quầy tạp hóa tại nhà, buôn bán nhỏ hoặc tìm kiếm công việc phù hợp để tăng thu nhập, giảm phụ thuộc vào nương rẫy.

Dù tuổi đã cao nhưng bà Sao H Phon luôn cố gắng quan tâm khuyến khích phụ nữ làm ăn, xây dựng kinh tế.

Chị H Thiêu Byă, người dân thôn Thống Nhất, cho biết nhờ được động viên, chị mạnh dạn mở một quầy tạp hóa nhỏ tại nhà để có thêm nguồn thu, trang trải chi phí sinh hoạt và chăm lo cho con cái.

“Trước đây, gia đình chủ yếu trông chờ vào cây lúa, cây mì. Được động viên, tôi mạnh dạn buôn bán thêm để có việc làm, có thu nhập, đỡ đần kinh tế gia đình”, chị H Thiêu Byă chia sẻ.

Bên cạnh phát triển kinh tế, bà Phon còn tuyên truyền, vận động phụ nữ quan tâm chăm sóc sức khỏe, khám định kỳ và lựa chọn cơ sở y tế an toàn khi sinh con. Những vấn đề thiết thực, gắn trực tiếp với đời sống gia đình được bà chia sẻ bằng cách gần gũi, giúp chị em nâng cao nhận thức và chủ động chăm sóc bản thân.

Hiện, thôn Thống Nhất còn 60 hộ nghèo và 7 hộ cận nghèo. Những con số này cho thấy hành trình giảm nghèo bền vững tại địa phương vẫn còn nhiều khó khăn, đòi hỏi sự nỗ lực của từng gia đình cùng sự hỗ trợ của chính quyền và các đoàn thể.

Buôn Đôn là xã biên giới của tỉnh Đắk Lắk, nơi đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 76% dân số, tỷ lệ hộ nghèo toàn xã còn hơn 32%. Toàn xã hiện có 8 người có uy tín hoạt động tại các thôn, buôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Với lợi thế am hiểu phong tục, tập quán và nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân, những người có uy tín góp phần đưa chủ trương, chính sách đến gần hơn với cộng đồng; đồng thời vận động bà con phát triển sản xuất, giữ gìn bản sắc văn hóa và giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.

Tại thôn Thống Nhất, những đóng góp của bà Sao H Phon được thể hiện qua việc kết nối người dân, khuyến khích tinh thần tự lực và duy trì các hoạt động tương trợ. Những việc làm bình dị ấy góp phần củng cố tình đoàn kết, tạo động lực để người dân cùng nhau vượt khó, từng bước cải thiện cuộc sống.