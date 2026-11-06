Dự báo thời tiết ngày 6/11: Miền Bắc mưa rào và dông, cục bộ mưa to

(VTC News) -

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 6/11/2026

Ngày 6/11, thời tiết Hà Nội và các tỉnh, thành miền Bắc có sự phân hoá. Ban ngày trời nắng ráo, nhiệt độ cao nhất phổ biến 29-32°C, có nơi trên 32°C. Tuy nhiên, đến chiều tối và đêm, khu vực này mưa rào và dông rải rác, trong đó, phía Tây Bắc Bộ và khu vực Việt Bắc cục bộ có nơi mưa to.

Ngày 7/11, thời tiết miền Bắc ổn định hơn, mưa rào và dông chỉ xảy ra ở một vài nơi.

Cũng trong ngày 6/11, dải đất từ Thanh Hóa đến TP Huế duy trì hình thái thời tiết mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc mưa rào và dông rải rác.

Ngày 6/11, miền Bắc mưa rào và dông rải rác, tập trung lúc chiều tối, đêm. (Ảnh minh hoạ)

Các khu vực khác trên cả nước mưa rào và dông vài nơi. Trong đó, miền Tây Nam Bộ chiều tối và tối mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Trong mưa dông khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khoảng 8-9/11, miền Bắc khả năng chịu ảnh hưởng bởi một đợt không khí lạnh mạnh với xác suất 80-90%. Từ 8-9/11, miền Bắc có mưa, mưa rào và dông, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ giảm về mức 16-19°C, vùng núi Bắc Bộ khả năng dưới 13°C. Miền Bắc trời chuyển lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Đây là đợt rét diện rộng đầu tiên ở miền Bắc trong mùa Đông năm 2026-2027.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 6/11/2026

TP Hà Nội ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27°C. Nhiệt độ cao nhất 30-32°C.

Tây Bắc Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C, có nơi dưới 23°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C, có nơi trên 32°C.

Đông Bắc Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C, vùng núi có nơi dưới 23°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C.

Thanh Hóa đến Huế ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C, có nơi trên 32°C.

Cao nguyên Trung Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C.

Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C.

TP.HCM ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27°C. Nhiệt độ cao nhất 31-33°C.