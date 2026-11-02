Tháng 10 nóng nhất lịch sử, gần 160 kỷ lục nhiệt độ bị xô đổ

(VTC News) -

Miền Bắc vừa trải qua tháng 10 nóng bất thường khi xuất hiện đợt nắng nóng diện rộng kéo dài từ ngày 28/9 đến 2/10, với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37°C, có nơi vượt 37°C.

Theo thống kê của cơ quan khí tượng, trong tháng 10/2026, cả nước có 61 trạm khí tượng ghi nhận nhiệt độ cao nhất tuyệt đối ngày đạt hoặc vượt giá trị lịch sử cùng thời kỳ. Đáng chú ý, tại miền Bắc, nhiều trạm ghi nhận mức nhiệt vượt kỷ lục đã thiết lập trước đó, thậm chí một số trạm liên tiếp phá vỡ kỷ lục.

Nhiều nơi ở miền Bắc nắng nóng hiếm gặp trong tháng 10, có nơi vượt 37°C. (Ảnh minh hoạ)

Trong đợt nắng nóng đầu tháng, ngày 2/10, trạm Mường Tè (Lai Châu) ghi nhận nhiệt độ cao nhất ngày 38°C, vượt mức lịch sử 37,2°C từng xuất hiện ngày 19/10/1991.

Tại Sơn La, trạm Yên Châu hai lần ghi nhận nhiệt độ 38,3°C vào ngày 3/10 và 24/10, vượt mức lịch sử 37,5°C thiết lập ngày 23/10/2019.

Cùng ngày 1/10, trạm Bắc Mê (Tuyên Quang) ghi nhận nhiệt độ 37,3°C, cao hơn mức lịch sử 36,5°C ghi nhận ngày 7/10/2021. Trạm Hà Đông (Hà Nội) cũng quan trắc được mức nhiệt 36,5°C, vượt kỷ lục 35,7°C của ngày 5/10/2025.

Không chỉ nhiệt độ cao nhất trong ngày, nền nhiệt trung bình tháng 10 tại nhiều địa phương cũng xác lập những mức cao chưa từng ghi nhận.

Cụ thể, cả nước có 98 trạm khí tượng ghi nhận nhiệt độ trung bình tháng 10/2026 đạt hoặc vượt giá trị lịch sử trong các năm trước. Riêng miền Bắc có tới 68 trạm vượt kỷ lục.

Trong đó, trạm Bắc Mê (Tuyên Quang) ghi nhận nhiệt độ trung bình tháng 29,5°C, vượt mức 27,9°C từng xuất hiện vào cùng thời kỳ năm 2015 và 2023. Trạm Hoài Đức (Hà Nội) ghi nhận 31,5°C, cao hơn kỷ lục 30,9°C của năm 2023. Tại Sơn La, trạm Yên Châu đạt 30,2°C, vượt mức 28,9°C của năm 2025. Trạm Hòn Dấu (Hải Phòng) ghi nhận 31,6°C, cao hơn kỷ lục 30,2°C thiết lập năm 2021.

Dự báo trong tháng 11/2026, nhiệt độ trung bình trên toàn quốc phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm 1-2°C, trong đó, Nam Bộ cao hơn 0,5-1°C.

Các đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến Bắc Bộ và Trung Bộ khả năng hoạt động yếu hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Trong đó, khoảng 8-9/11, một đợt không khí lạnh được tăng cường mạnh hơn xuống nước ta, nhiều nơi có thể có mưa dông.

Cũng trong tháng này, mưa diện rộng vẫn có thể xuất hiện trên toàn quốc. Mưa vừa, mưa to khả năng tập trung tại khu vực Trung Bộ và Nam Bộ.

Đối với hoạt động bão và áp thấp nhiệt đới, cơ quan khí tượng dự báo số lượng hoạt động trên Biển Đông trong tháng thấp hơn trung bình nhiều năm (trung bình nhiều năm trên Biển Đông là 1,5 cơn, trong đó đổ bộ vào đất liền Việt Nam là 0,9 cơn).