Dự báo thời tiết ngày 4/11: Miền Nam mưa rào và dông rải rác, miền Bắc trời nắng

(VTC News) -

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 4/11/2026

Ngày 4/11, thời tiết Hà Nội và các tỉnh, thành miền Bắc có mưa rào và dông vài nơi, ban ngày trời nắng. Nhiệt độ cao nhất trong ngày dao động 28-31°C, có nơi trên 31°C. Ban đêm, nhiệt độ giảm xuống thấp nhất 22-27°C, có nơi dưới 21°C, trời mát mẻ hơn.

Cùng ngày, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế cũng xuất hiện mưa rào và dông ở một vài nơi, trong đó, phía Nam có mưa, mưa rào rải rác. Sang đêm 4 và ngày 5/11, hầu hết các địa phương này chỉ còn xuất hiện mưa rào và dông vài nơi.

Ngày 4/11, miền Bắc nắng ráo. (Ảnh minh hoạ)

Thời tiết duyên hải Nam Trung Bộ trong ngày 4/11 cũng tương đối thuận lợi khi mưa rào và dông xảy ra cục bộ ở một vài điểm, lượng mưa không quá lớn.

Các khu vực khác mưa rào và dông vài nơi. Trong đó, Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng chiều và tối mưa rào và dông rải rác.

Trong mưa dông khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trên biển, ngày 4/11, ở Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan và vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông nguy cơ cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2m.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 4/11/2026

TP Hà Nội mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27°C. Nhiệt độ cao nhất 29-31°C.

Tây Bắc Bộ mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C, có nơi dưới 21°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C, có nơi trên 31°C.

Đông Bắc Bộ mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C, vùng núi có nơi dưới 23°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C, có nơi trên 31°C.

Thanh Hóa đến Huế đêm mưa rào rải rác và có nơi có dông. Ngày mưa rào và dông vài nơi, trong đó, phía Nam có mưa, mưa rào rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C, có nơi trên 32°C.

Cao nguyên Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C, có nơi trên 32°C.

Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C.

TP.HCM mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 31-33°C.