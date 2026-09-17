Dự báo thời tiết 17/9: Bắc Bộ, Thanh Hoá và Nghệ An mưa lớn, nguy cơ ngập lụt

(VTC News) -

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 17/9/2026

Ngày 17/9, Lào Cai, phía Nam các tỉnh Sơn La và Tuyên Quang; Phú Thọ, Thái Nguyên, Bắc Ninh, TP Hà Nội, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa và Nghệ An mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến từ 40-80mm, cục bộ mưa rất to trên 150mm. Nguy cơ xảy ra mưa cường độ lớn trên 100mm trong 3 giờ.

Ngày 17/9, nhiều khu vực trên cả nước hứng mưa. (Ảnh minh hoạ)

Cùng ngày, mưa rào và dông rải rác là thời tiết chủ đạo ở Lai Châu, Điện Biên, phía Bắc tỉnh Sơn La, Cao Bằng, Lạng Sơn, TP Quảng Ninh, TP Hải Phòng, từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị, lượng mưa dao động 15-30mm, có nơi mưa to trên 70mm.

Chiều tối 17/9, khu vực từ TP Huế đến Lâm Đồng và Nam Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to với lượng mưa 10-30mm, cục bộ mưa to trên 60mm.

Từ đêm 17/9, mưa lớn trên khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An xu hướng giảm dần.

Trong mưa dông khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 17/9/2026

TP Hà Nội mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to và dông. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25°C. Nhiệt độ cao nhất 28-30°C.

Tây Bắc Bộ mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, trong đó, Lai Châu, Điện Biên, phía Bắc tỉnh Sơn La mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C, có nơi dưới 20°C. Nhiệt độ cao nhất 26-29°C.

Đông Bắc Bộ mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to và dông. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C, vùng núi có nơi dưới 21°C. Nhiệt độ cao nhất 26-29°C, có nơi trên 29°C.

Thanh Hóa đến Huế phía Bắc (Thanh Hóa đến Nghệ An) mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Phía Nam chiều và đêm mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 27-30°C, phía Nam 30-32°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ mưa rào vài dông vài nơi. Trong đó, chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C.

Cao nguyên Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C, có nơi dưới 20°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C, có nơi trên 31°C.

Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C.

TP.HCM mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 32-34°C.