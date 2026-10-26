Miền Bắc sắp đón không khí lạnh, miền Trung mưa lớn

(VTC News) -

Hiện không khí lạnh tăng cường yếu xuống nước ta, sau đó có xu hướng suy yếu. Những ngày cuối tháng 10, miền Bắc tiếp tục duy trì trạng thái nắng nhiều, nhiệt độ cao nhất phổ biến 30-33°C, có nơi trên 34°C. Mưa rào và dông chỉ xuất hiện vài nơi.

Trong đêm nay và ngày mai 27/10, miền Bắc phổ biến ít mưa, ngày nắng. Nhiệt độ cao nhất dao động 30-33°C. Trong đó, Hà Nội ban ngày nắng ráo, nhiệt độ cao nhất 30-32°C.

Dự báo trong 10 ngày tới, thời tiết miền Bắc phổ biến mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Khoảng ngày 29-30/10, đồng bằng và ven biển có thể xuất hiện mưa rào và dông rải rác.

Theo nhận định của chuyên gia, khoảng 2-4/11, miền Bắc khả năng đón đợt không khí lạnh tăng cường yếu.

Nhiều tỉnh, thành ở miền Trung mưa to những ngày cuối tháng 10. (Ảnh minh hoạ)

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo mưa lớn tại khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng trong những ngày cuối tháng 10.

Cụ thể, từ chiều tối 27/10 đến ngày 28/10, Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 40-70mm, cục bộ mưa rất to trên 150mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ mưa cường độ lớn, lượng mưa có thể vượt mức 100mm chỉ trong 3 giờ.

Từ đêm 28/10 đến 29/10, các địa phương từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng duy trì trạng thái mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa dao động 20-50mm, có nơi mưa rất to trên 100mm.

Tổng lượng mưa từ chiều tối 27/10 đến hết ngày 29/10 ở khu vực này phổ biến 60-120mm, cục bộ trên 250mm.

Ngoài ra, chiều tối và đêm 26/10, Thanh Hóa đến TP Huế mưa rào và dông rải rác với lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ mưa to trên 80mm.

Từ đêm 28-30/10 và ngày 3-4/11, từ Thanh Hóa đến TP Huế và phía Bắc khu vực duyên hải Nam Trung Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trung tâm khí tượng dự báo từ tháng 11/2026 đến tháng 1/2027, không khí lạnh khả năng hoạt động yếu hơn trung bình nhiều năm. Rét đậm, rét hại có thể xuất hiện muộn hơn so với quy luật khí hậu. Số ngày rét đậm, rét hại tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến thấp hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Tuy nhiên, không loại trừ khả năng xuất hiện những đợt rét đậm, rét hại khiến nhiệt độ giảm sâu, nhưng chỉ kéo dài trong thời gian ngắn.

Tháng 2-4/2027, không khí lạnh có xu hướng hoạt động yếu hơn trung bình nhiều năm, số ngày rét đậm, rét hại khả năng thấp hơn. Khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ vẫn có thể xuất hiện các đợt không khí lạnh gây rét đậm, rét hại.

Trong thời kỳ cuối mùa Đông, số ngày mưa nhỏ, mưa phùn ở miền Bắc có thể ít hơn trung bình nhiều năm.