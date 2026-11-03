Dự báo thời tiết 10 ngày: Miền Bắc đón không khí lạnh mạnh, trời chuyển mưa dông

(VTC News) -

Khoảng 5-6/11, không khí lạnh yếu tăng cường trở lại nước ta, sau đó tiếp tục được bổ sung mạnh hơn vào khoảng ngày 8-9/11.

Trong bản tin dự báo thời tiết 10 ngày tới của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, thời tiết miền Bắc phổ biến mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều trời nắng. Trong đó, từ khoảng đêm 5-9/11, khu vực này mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Từ ngày 9/11, miền Bắc trời chuyển lạnh.

Dự báo từ 9/11, miền Bắc chuyển lạnh. (Ảnh minh hoạ)

Tại Hà Nội, tác động bởi đợt không khí lạnh cường độ mạnh, ngày 8/11, nhiệt độ cao nhất khu vực này giảm 2°C so với ngày hôm trước, phổ biến 27°C; nhiệt độ thấp nhất duy trì mức 23°C, trời có mưa rào.

Sang ngày 9-12/11, nhiệt độ Hà Nội tiếp tục giảm, cao nhất 25°C, thấp nhất dao động 19-21°C, trời chuyển lạnh. Trong đó, ngày 9/11, khu vực này có mưa dông.

Nhận định thời tiết từ nay đến tháng 1/2027, cơ quan khí tượng cho hay, trạng thái El Nino tiếp tục duy trì cường độ rất mạnh với xác suất rất cao ở mức 96% và tăng hơn so với dự báo cùng thời kỳ tháng trước là 3%.

Không khí lạnh khả năng hoạt động yếu hơn trung bình nhiều năm. Rét đậm, rét hại có thể xuất hiện muộn hơn so với quy luật khí hậu.

“Số ngày rét đậm, rét hại tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến thấp hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Tuy nhiên, vẫn có khả năng xảy ra các đợt rét đậm, rét hại gây giảm nhiệt độ mạnh nhưng xảy ra ngắn ngày”, cơ quan khí tượng nhận định.

Tháng 11/2026, nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ từ 1-2°C. Tháng 12/2026 và tháng 1/2027, nhiệt độ trung bình cao hơn 0,5-1,5°C, trong đó, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ cao hơn 1-2°C.

Cũng trong thời kỳ dự báo, số lượng bão hoặc áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông và đổ bộ vào đất liền nước ta có thể thấp hơn trung bình nhiều năm (trung bình nhiều năm trên Biển Đông 2,8 cơn; đổ bộ vào đất liền 1,1 cơn).

Trong tháng 11-12/2026, Trung Bộ vẫn có khả năng xuất hiện các đợt mưa vừa, mưa to, tập trung tại khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Huế và duyên hải Nam Trung Bộ. Tuy nhiên, cơ quan khí tượng lưu ý khả năng thiếu hụt tổng lượng mưa so với trung bình nhiều năm tại nhiều nơi ở Trung Bộ ngay trong các tháng chính mùa mưa. Sang tháng 1/2027, mưa lớn diện rộng có xu hướng giảm.