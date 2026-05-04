Dự báo thời tiết ngày 4/5: Hà Nội có nơi mưa dông, TP.HCM trời nắng

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 4/5/2026

Ngày 4/5, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, một số nơi ở Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời mát mẻ với nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến 19-22°C, vùng núi có nơi dưới 19°C, Bắc Trung Bộ 21-24°C.

Sau đợt mưa lớn diện rộng kèm mưa dông và các hiện tượng thời tiết cực đoan như sấm sét, mưa đá do tác động của không khí lạnh nén rãnh áp thấp, ngày 4/5, Bắc Bộ và Thanh Hoá còn mưa rào và dông ở một vài nơi.

Thời tiết Hà Nội cũng chuyển trạng thái mát mẻ với nhiệt độ thấp nhất dao động 20-22°C, một số nơi có thể xuất hiện mưa rào và dông.

Sáng 4/5, dải đất từ Nghệ An đến TP Huế mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Trong đó, phía Nam cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chiều tối và tối mưa rào rải rác và có nơi có dông.

TP.HCM ngày nắng, chiều tối và tối nguy cơ xuất hiện mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ cao nhất 32-34°C.

Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 4/5/2026

TP Hà Nội ngày mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-22°C. Nhiệt độ cao nhất 27-29°C.

Tây Bắc Bộ ngày mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22°C, vùng núi có nơi dưới 19°C. Nhiệt độ cao nhất 26-29°C, có nơi dưới 26°C.

Đông Bắc Bộ ngày mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ, từ đêm gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22°C, vùng núi có nơi dưới 19°C. Nhiệt độ cao nhất 26-29°C, vùng núi có nơi dưới 26°C.

Thanh Hóa đến Huế sáng mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ, phía Bắc gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24°C. Nhiệt độ cao nhất 27-30°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C, có nơi trên 33°C.

Cao nguyên Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, trong đó, phía Nam chiều tối và tối mưa rào rải rác và có nơi có dông. Ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C, có nơi trên 34°C.

Nam Bộ chiều tối và tối mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C. Nhiệt độ cao nhất 32-35°C.

TP.HCM chiều tối mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27°C. Nhiệt độ cao nhất 32-34°C.

Ngày 3/5, Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến TP Huế có mưa, mưa vừa, cục bộ mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 7h đến 20h ngày 3/5 có nơi trên 50mm như các trạm Minh Phát (Lạng Sơn) 74mm, Đầm Hà (Quảng Ninh) 64mm, Than Khánh Hòa (Thái Nguyên) 55,4mm, Thanh Phong (Thanh Hóa) 120,6mm, Vạn An (Nghệ An) 79,4mm, Bến Quan (Quảng Trị) 75,6mm… Tính đến 17h ngày 3/5, dông lốc, mưa đá tại một số tỉnh phía Bắc khiến 12 người bị thương, trong đó Thái Nguyên có 5 người và Tuyên Quang 7 người. Về tài sản, gần 950 ngôi nhà bị tốc mái, tập trung chủ yếu tại Phú Thọ (376 nhà), Thái Nguyên (331 nhà), Tuyên Quang (159 nhà), Lào Cai (55 nhà) và Điện Biên (53 nhà). Ngoài ra, các địa phương như Điện Biên, Thái Nguyên, Hà Nội, Tuyên Quang ghi nhận gần 1.600ha lúa và hoa màu bị thiệt hại.