Dự báo thời tiết ngày 24/3: Từ Bắc vào Nam đón nắng

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 24/3/2026

Ngày 24/3, Bắc Bộ và dải đất từ Thanh Hóa đến TP Huế duy trì hình thái thời tiết mưa vài nơi. Sáng sớm, nhiều khu vực có khả năng xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ rải rác, gây hạn chế tầm nhìn, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động giao thông, đặc biệt tại các tuyến đường đèo núi, khu vực ven sông, hồ.

Tuy nhiên, khi bước sang thời điểm trưa và chiều, thời tiết tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có xu hướng chuyển biến tích cực hơn. Sương mù dần tan, mây giảm, trời hửng nắng, nền nhiệt tăng. Điều kiện thời tiết này tương đối thuận lợi cho các hoạt động sinh hoạt, lao động sản xuất cũng như đi lại ngoài trời.

Ngày 24/3, cả nước đón nắng. (Ảnh minh hoạ)

Các khu vực khác trên cả nước duy trì trạng thái ngày nắng, miền Đông Nam Bộ có nơi xuất hiện nắng nóng cục bộ, nhiệt độ tại đây có thể tăng cao vào buổi trưa và đầu giờ chiều, gây cảm giác oi bức.

Vào chiều tối và đêm, các khu vực này khả năng xuất hiện mưa rào và dông vài nơi. Dù không diễn ra trên diện rộng nhưng các cơn mưa dông có thể xảy ra bất chợt, kèm theo các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 24/3/2026

TP Hà Nội đêm mưa vài nơi, sáng sớm có mưa, mưa nhỏ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-24°C. Nhiệt độ cao nhất 27-29°C.

Tây Bắc Bộ mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Trong đó, Tây Bắc chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C, có nơi dưới 19°C. Nhiệt độ cao nhất 27-30°C, khu Tây Bắc 31-34°C.

Đông Bắc Bộ mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều trời giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24°C, vùng núi có nơi dưới 20°C. Nhiệt độ cao nhất 27-30°C.

Thanh Hóa đến Huế mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông nam đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C, có nơi trên 31°C.

Cao nguyên Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 16-19°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C, có nơi trên 32°C.

Nam Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, miền Đông có nơi nắng nóng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C, miền Đông có nơi trên 35°C.

TP.HCM đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 32-35°C.