Dự báo thời tiết 2026: Nắng nóng gay gắt hơn, đề phòng bão cường độ mạnh

Chiều 3/2, tại buổi hội thảo thông tin báo chí dự báo xu thế khí tượng thuỷ văn năm 2026, ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia nhận định, năm nay, số lượng bão trên Biển Đông ít hơn năm 2025 nhưng nắng nóng lại xảy ra nhiều hơn, gay gắt hơn.

Theo chuyên gia, mùa mưa bão trên khu vực Biển Đông khả năng xuất hiện tương đương so với trung bình nhiều năm (khoảng tháng 6), trong đó từ tháng 2-7/2026, bão và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông và ảnh hưởng đến nước ta có thể tương đương trung bình nhiều năm (trung bình nhiều năm trên Biển Đông là 3,8 cơn, đổ bộ vào đất liền 1,2 cơn).

Từ tháng 8-12, số lượng bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông và ảnh hưởng đến đất liền nước ta khả năng ở mức thấp hơn trung bình nhiều năm (trung bình nhiều năm trên Biển Đông là 9,6 cơn, đổ bộ vào đất liền 3,8 cơn), cần đề phòng những cơn bão có cường độ mạnh.

Nhận định về tình hình không khí lạnh, rét đậm, rét hại trong năm, ông Lâm cho hay, trong những tháng đầu năm 2026, không khí lạnh khả năng hoạt động yếu hơn trung bình nhiều năm, tuy nhiên vẫn gây ra rét đậm, rét hại (tập trung trong tháng 2 và ở khu vực vùng núi phía Bắc). Người dân cần đề phòng nguy cơ xảy ra rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất giảm mạnh, đặc biệt tại khu vực vùng núi phía Bắc và có thể kèm theo hiện tượng băng giá.

Năm 2026, nắng nóng nhiều và gay gắt hơn năm 2025. (Ảnh minh hoạ: Viên Minh)

Về nắng nóng, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, hình thái thời tiết này có thể xuất hiện từ cuối tháng 2 đến đầu tháng 3 ở Đông Nam Bộ, sau đó gia tăng cường độ và mở rộng dần sang khu vực Tây Nam Bộ. Từ khoảng tháng 5, nắng nóng ở Nam Bộ xu hướng suy giảm.

Tại Tây Bắc Bộ, nắng nóng khả năng xuất hiện cục bộ từ khoảng tháng 3. Từ khoảng tháng 4, nắng nóng có thể xuất hiện tại khu vực từ Thanh Hoá đến Huế, sau đó từ cuối tháng 4 sẽ mở rộng ra toàn khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ. Nắng nóng tiếp tục gia tăng cường độ trong giai đoạn từ tháng 5 đến tháng 8, sau đó xu hướng suy giảm dần từ tháng 9.

"So với cùng kỳ năm 2025, nắng nóng được dự báo xảy ra nhiều hơn, gay gắt hơn", ông Lâm nói.

Cũng trong năm này, số đợt mưa lớn diện rộng xảy ra trên toàn quốc ở mức xấp xỉ đến thấp hơn so với trung bình nhiều năm. Các đợt mưa lớn diện rộng khả năng bắt đầu từ tháng 6 ở Bắc Bộ, sau đó chuyển dần về phía Nam và kết thúc vào khoảng tháng 11 ở các tỉnh, thành thuộc khu vực Trung Bộ.

Ngoài ra, trong mùa khô đầu năm 2026, xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm và có thể thấp hơn mùa cạn năm 2024-2025. Từ tháng 2-4, xâm nhập mặn khả năng tăng cao nhưng không gây ảnh hưởng lớn đến dân sinh, nông nghiệp tại các địa phương.

Từ tháng 4-7 năm nay, tình hình khô hạn, thiếu nước cục bộ ngoài vùng cấp nước của các công trình thuỷ lợi có thể xảy ra tại các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng.

Dự báo trong 3 tháng tới, hiện tượng ENSO khả năng chuyển sang trạng thái trung tính với xác suất khoảng 75-85%, trong khi xác suất duy trì trạng thái La Nina giảm hơn các kỳ dự báo trước, còn khoảng 15-25%. Từ tháng 5-7, ENSO khả năng duy trì trạng thái trung tính với xác suất trong khoảng 55-65%, xác suất chuyển sang trạng thái El Nino có xu hướng tăng dần, khoảng 35-45%, xác suất quay về trạng thái La Nina ở mức không đáng kể. Từ khoảng các tháng cuối mùa hè và đầu mùa thu năm 2026, ENSO khả năng duy trì trạng thái trung tính nhưng nghiêng về pha nóng với xác suất khoảng 55-65%, có thể chuyển sang trạng thái El Nino trong các tháng cuối năm 2026, đầu năm 2027. "Năm nay ENSO có cả 3 pha. La Nina trong 1-2 tháng đầu năm, chủ yếu trong năm là pha trung tính, 1-2 tháng cuối năm chuyển sang El Nino. Đây là nhân tố chính chi phối thời tiết, khí hậu năm 2026", ông Hoàng Phúc Lâm thông tin.