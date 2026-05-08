Dự báo thời tiết 8/5: Không khí lạnh tràn về, miền Bắc mưa dông diện rộng

(VTC News) -

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 8/5/2026

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia cho hay, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ, sau đó mở rộng phạm vi, ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ và một số nơi Tây Bắc Bộ.

Tuy nhiên, đây là đợt không khí lạnh yếu, nền nhiệt ở Bắc Bộ không giảm sâu như đợt không khí lạnh trước đó nhưng vẫn giảm về ngưỡng mát mẻ ở các tỉnh, thành thuộc khu vực Đông Bắc Bộ và tỉnh Thanh Hóa.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến 21-24°C, vùng núi Bắc Bộ có nơi dưới 21°C.

Ngày 8/5, miền Bắc mưa dông diện rộng, cục bộ mưa to đến rất to. (Ảnh minh hoạ: Viên Minh)

Từ đêm 7/5 đến sáng 8/5, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa, mưa vừa và rải rác dông với lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm. Hà Tĩnh mưa rào và dông rải rác, lượng mưa 10-20mm, cục bộ mưa to trên 50mm.

Hà Nội cũng có mưa, mưa vừa và rải rác dông, từ nay đến sáng 8/5 cục bộ mưa to đến rất to. Từ đêm 7/5, khu vực này chuyển mát. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Hà Nội dao động 22-24°C.

Trung Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi. Các khu vực khác trên cả nước cũng xuất hiện mưa rào và dông ở một vài nơi, tập trung chủ yếu vào chiều tối và đêm, ban ngày trời nắng, có nơi có nắng nóng, trong đó, miền Đông Nam Bộ nắng nóng diện rộng.

Trong mưa dông khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trên biển, từ gần sáng 8/5, ở Bắc vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng đông bắc mạnh cấp 4-5, giật cấp 6, sóng biển cao 1-2m.

Từ chiều tối và đêm 8/5, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2-3m, biển động.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 8/5/2026

TP Hà Nội đêm và sáng có mưa, mưa vừa và rải rác dông, cục bộ mưa to, sau mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-24°C. Nhiệt độ cao nhất 27-29°C

Tây Bắc Bộ đêm và sáng có mưa, mưa vừa và rải rác dông, có nơi mưa to đến rất to, sau mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C, có nơi dưới 21°C. Nhiệt độ cao nhất 27-30°C, có nơi trên 30°C.

Đông Bắc Bộ đêm và sáng có mưa, mưa vừa và rải rác dông, cục bộ mưa to đến rất to. Sau mưa rào rải rác, trong đó, vùng núi mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24°C, vùng núi có nơi dưới 21°C. Nhiệt độ cao nhất 26-29°C, có nơi trên 29°C.

Thanh Hóa đến Huế phía Bắc đêm và sáng có mưa, mưa vừa và rải rác dông, có nơi mưa to đến rất to, sau mưa rào và dông rải rác. Phía Nam mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 27-30°C, phía Nam 30-32°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C, có nơi trên 35°C.

Cao nguyên Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24°C, có nơi dưới 21°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C.

Nam Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng, có nơi nắng nóng, trong đó, miền Đông nắng nóng diện rộng. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 33-36°C, miền Đông có nơi trên 36°C.

TP.HCM chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27°C. Nhiệt độ cao nhất 34-36°C.