Không khí lạnh tràn về miền Bắc, Biển Đông có thể sắp đón bão

(VTC News) -

Video: Biển Đông có thể xuất hiện bão.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết khối không khí lạnh ở phía Bắc vẫn đang di chuyển về phía nước ta. Dự báo gần sáng 10/9, không khí lạnh này có khả năng ảnh hưởng đến khu vực vùng núi Bắc Bộ, trưa và chiều cùng ngày mở rộng xuống trung du, đồng bằng và Bắc Trung Bộ.

Trong đêm 10 và ngày 11/9, không khí lạnh tiếp tục được tăng cường.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ ngày 10/9, Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chuyển mát. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt này tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 21-24°C, vùng núi cao Bắc Bộ có nơi dưới 19°C.

Từ đêm 9/9 đến ngày 10/9, Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm.

Tại Hà Nội, đêm 9/9 đến ngày 10/9 tiếp tục có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Từ ngày 10/9, trời chuyển mát.

Đây là đợt không khí lạnh đầu tiên ảnh hưởng đến nước ta trong mùa Đông 2026-2027. Trung bình nhiều năm, đợt không khí lạnh đầu tiên xuất hiện trong khoảng 12/9-4/10. Như vậy, đợt không khí lạnh lần này đến sớm khoảng 3-5 ngày so với trung bình.

Miền bắc sắp đón không khí lạnh.

Trên biển, từ ngày 10/9, vịnh Bắc Bộ chuyển gió Đông Bắc mạnh cấp 4-5. Từ đêm 10/9, vịnh Bắc Bộ và vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng cao 2-3m.

Đáng chú ý, sáng 9/9, trên dải hội tụ nhiệt đới đã hình thành một vùng áp thấp, vị trí khoảng 16,5-17,5 độ Vĩ Bắc; 115,5-116,5 độ Kinh Đông.

Cơ quan khí tượng dự báo trong 1-2 ngày tới, vùng áp thấp này có khả năng rất cao mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới trên khu vực giữa Biển Đông, với xác suất khoảng 80%.

Không loại trừ khả năng áp thấp nhiệt đới sau đó tiếp tục mạnh lên thành bão, xác suất khoảng 30-40%.

Trong kịch bản xuất hiện áp thấp nhiệt đới hoặc bão, kết hợp với không khí lạnh, dải hội tụ nhiệt đới và gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh, nhiều khu vực sẽ có mưa lớn.

Từ ngày 10-11/9, Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng phổ biến 60-120mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 180mm.

Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế có mưa vừa, mưa to, lượng phổ biến 40-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm. Duyên hải Nam Trung Bộ có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to; lượng mưa phổ biến 15-30mm, cục bộ trên 80mm.

Miền Trung có thể mưa lớn kéo dài đến 17/9

Từ ngày 12-17/9, dưới tác động của dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua miền Trung, các tỉnh Trung Bộ có khả năng cao tiếp tục xảy ra mưa vừa, mưa to trên diện rộng.

Mưa lớn kéo dài làm gia tăng nguy cơ xảy ra lốc, sét, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ.

Cơ quan khí tượng lưu ý diễn biến vùng mưa lớn ở miền Trung cũng như cường độ, lượng mưa còn có thể thay đổi tùy thuộc diễn biến của vùng áp thấp, nhất là trong trường hợp hệ thống này mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới hoặc bão.

Cơ quan khí tượng thủy văn sẽ tiếp tục cập nhật các bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai trong những ngày tới.