Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 27/8/2026: Mưa rào và dông rải rác

(VTC News) -

Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 27/8/2026

Theo dự báo thời tiết hôm nay 27/8 của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, ngày và đêm 27/8, TP.Hà Nội có mây, có lúc có mưa rào và dông, gió nhẹ. Vì vậy, người dân và du khách khi ra ngoài nên mang theo ô, áo mưa, túi chống nước và các vật dụng cần thiết để hạn chế ảnh hưởng đến việc đi lại và bảo quản đồ dùng cá nhân.

Cơ quan khí tượng lưu ý, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất trong khoảng 26-28°C. Nhiệt độ cao nhất dao động từ 32-34°C.

Hà Nội có lúc có mưa rào và dông. (Ảnh minh họa: Minh Đức)

Cảnh báo mưa lớn cục bộ ở Bắc Bộ và Thanh Hóa

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, đêm qua và sáng sớm nay (27/8), ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông cục bộ.

Dự báo trong ngày và đêm 27/8, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hoá có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm (thời gian mưa tập trung chính vào chiều tối và đêm).

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đáng lưu ý, mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.

Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

Dự báo thời tiết các khu vực khác trên cả nước ngày và đêm 27/8/2026

Tây Bắc Bộ có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27°C, có nơi dưới 23°C. Nhiệt độ cao nhất trong khoảng 31-34°C.

Đông Bắc Bộ có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều tối và đêm). Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất dao động khoảng 24-27°C, vùng núi có nơi dưới 23°C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34°C.

Thanh Hóa đến Huế có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; riêng phía Nam có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28°C. Nhiệt độ cao nhất tại phía Bắc từ 32-35°C; phía Nam từ 35-37°C, có nơi trên 37°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 27-30°C. Nhiệt độ cao nhất khoảng 32-35°C; riêng phía Bắc 35-37°C, có nơi trên 38°C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24°C, có nơi dưới 20°C. Nhiệt độ cao nhất khoảng 28-31°C, có nơi trên 31°C.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất khoảng 31-34°C.

TP.HCM có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-27°C. Nhiệt độ cao nhất khoảng 32-34°C.