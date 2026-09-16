Mưa lớn, nước sông dâng 'nhấn chìm' chợ, ngập nửa nhà dân ở Thanh Hoá

Do ảnh hưởng của mưa lớn từ ngày 13 đến ngày 16/9, xã Thành Vinh ( Thanh Hoá ) có mưa rất to. Mưa lớn kết hợp nước từ thượng nguồn đổ về khiến mực nước sông Bưởi đoạn chảy qua địa phương này dâng cao. Đến 9h ngày 16/9, mực nước sông Bưởi tại trạm thủy văn Thạch Quảng đạt 16,95 m, cao hơn báo động III 0,95 m. Sau đó, nước vẫn tiếp tục lên nhanh.

Nước sông Bưởi dâng cao khiến nhiều khu vực trũng thấp ven sông, tuyến đường giao thông và khu dân cư ở xã Thành Vinh bị nước lũ bao vây. Có nhiều khu vực ở xã Thành Vinh nước lũ dâng quá nửa nhà dân.

Tại chợ Thành Mỹ (xã Thành Vinh) nước sông dâng cao gần đến mái các ki ốt của tiểu thương, việc kinh doanh, buôn bán phải tạm dừng.

Đáng chú ý, cơ quan Đảng ủy, Mặt trận Tổ quốc xã Thành Vinh cùng Trường Mầm non Thành Mỹ và Trường THCS Thành Mỹ bị ngập, cô lập, mực nước từ 0,9-1,3m.

Đến 15h ngày 16/9, toàn xã Thành Vinh có 307 hộ với 1.157 nhân khẩu bị ảnh hưởng bởi ngập lụt. Trong đó, chính quyền địa phương tổ chức di dời 15 hộ với 45 nhân khẩu ở khu vực ngập sâu đến nơi an toàn; các hộ còn lại chủ yếu chủ động sơ tán tại chỗ.

Mưa lớn kéo dài cũng gây sạt lở đất, đá tại một số tuyến đường. Tại tuyến đường trang trại thôn Thành Mỹ đi hang Con Moong, một khối lượng đất đá từ trên đồi cao sạt xuống, gây ách tắc giao thông. Tại thôn Yên Thành (xã Thành Vinh) 5 hộ với 18 nhân khẩu nằm gần khu vực có nguy cơ sạt lở cao cũng được di dời.

Không chỉ Thành Vinh, nhiều địa phương khác trong tỉnh Thanh Hóa cũng chịu tác động của đợt mưa lũ . Trong hình là một tuyến đường ở xã Cẩm Tú (Thanh Hoá) bị ngập, các phương tiện không thể đi qua.

Khu vực cầu Bắc Sơn (xã Cẩm Tú, tỉnh Thanh Hoá) nước sông dâng tràn lên cầu, khiến việc lưu thông của người dân gặp nhiều khó khăn.

Do ảnh hưởng của mưa lớn, trên tuyến Quốc lộ 1, đoạn qua xã Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa, xuất hiện tình trạng ngập tại nhiều vị trí, gây khó khăn cho các phương tiện đi lại. Một số ô tô, xe máy bị chết máy khi cố gắng di chuyển qua khu vực ngập sâu, phải gọi lực lượng cứu hộ.

Tại Km 297+200, Quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Thanh Hoá, nước từ thượng nguồn đổ về cùng với lượng mưa lớn khiến mặt đường bị ngập. Ở chiều Nam - Bắc, có vị trí nước ngập sâu khoảng 40-60cm, gây ảnh hưởng đáng kể đến việc đi lại của người dân và các phương tiện. Để bảo đảm an toàn, Trạm Cảnh sát giao thông Quảng Xương, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công an xã Hà Trung bố trí lực lượng cảnh giới, cắm biển cảnh báo và hướng dẫn phương tiện đi lại.

Theo dự báo, từ chiều 16/9 đến sáng 17/9, Thanh Hóa tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to kèm dông, lượng mưa phổ biến 30-60 mm, có nơi trên 80 mm.

Trong bối cảnh mực nước các sông vẫn có xu hướng lên, chính quyền các địa phương đang duy trì lực lượng ứng trực, theo dõi sát diễn biến mưa lũ, chủ động phương án sơ tán người dân tại các khu vực ngập sâu, ven sông và có nguy cơ sạt lở, nhằm hạn chế thiệt hại về người và tài sản.

Quả núi sau nhà sạt lở ào ào vào nhà dân

UBND xã Hoằng Giang (tỉnh Thanh Hóa) đang thực hiện cắm biển cảnh báo ngăn đường, cắt cử lực lượng túc trực tại khu vực núi Cây Đa để theo dõi tình hình, sau khi khu vực này xảy ra sạt lở, uy hiếp tới sự an toàn của 7 hộ dân sống dưới chân núi. Trước đó, do ảnh hưởng của mưa lớn, khoảng 16h ngày 15/9, một lượng lớn đất đá từ trên núi bất ngờ sạt xuống, tràn vào khu dân cư thuộc thôn Xuân Phú (xã Hoằng Giang).