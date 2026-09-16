Mưa lớn gây sạt lở nhiều nơi ở Thanh Hoá, khối đá khổng lồ rơi trúng nhà dân

(VTC News) -

Do mưa liên tục trong nhiều ngày, xã Trung Hạ (Thanh Hoá) xuất hiện một số điểm sạt lở đất đá. Đáng chú ý, tại tuyến đường Km130 - Quốc lộ 217 đoạn qua xã Trung Hạ, từ đêm 15/9 xảy ra sạt lở với khối lượng lớn đất đá tràn xuống mặt đường, gây ách tắc giao thông.

Ngoài điểm sạt lở trên Quốc lộ 217, mưa lớn cũng gây sạt lở ta luy dương trên tuyến đường 530 đi Thiên Phủ, đoạn qua bản Đe Pọng (xã Trung Hạ). Tình trạng sạt lở còn làm đất đá sạt vào nhà dân.

Mưa lớn gây ra tình trạng sạt lở tại nhiều nơi ở xã Trung Hạ (Thanh Hoá)

Tại bản Lốc Tong (xã Trung Hạ), rạng sáng 16/9,gia đình ông Vi Văn Hội bị đá từ taluy dương sạt lăn vào nhà, làm sập một phần tường và vùi lấp khu vực giường ngủ. Rất may vụ việc không gây thiệt hại về người. Ngay sau khi nhận được thông tin, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã đã chỉ đạo Ban Quản lý bản khẩn trương hỗ trợ gia đình di dời người và tài sản cần thiết đến nhà người thân, bảo đảm an toàn.

Khối đá khổng lồ sạt lở rơi trúng nhà ông Vi Văn Hội (bản Lốc Tong, xã Trung Hạ) làm sập tường, vùi lấp giường ngủ nhưng may mắn không gây thiệt hại về người

Trong khi đó, Tại phường Nghi Sơn (Thanh Hoá), theo chính quyền địa phương, mưa rất to khiến đất trên núi Biện Sơn bị bão hòa gây sạt trượt rộng hơn 150m, sâu hàng chục mét xuống phía chân núi thuộc khu vực các hộ dân ở tổ dân phố Nam Sơn sinh sống. Tình trạng sạt trượt ảnh hưởng trực tiếp đến 14 hộ dân với 64 nhân khẩu của tổ dân phố Nam Sơn.

Trong đó, làm sập công trình phụ của 1 nhà dân, làm nứt móng nhà của 2 hộ dân khác, tường nhà của 11 hộ dân liền kề có dấu hiệu rạn nứt. Chính quyền địa phương phải tổ chức di dời các hộ dân bị ảnh hưởng sạt lở.

Theo báo cáo của UBND xã Tam Lư (Thanh Hoá), mưa lớn khiến địa phương xuất hiện 3 điểm sạt lở taluy dương tại các bản Sại, Hậu và Hạ. Để đảm bảo an toàn, chính quyền địa phương huy động lực lượng, khẩn trương sơ tán các hộ dân trong vùng ảnh hưởng đến nơi an toàn.

Nhiều điểm sạt lở trên các tuyến đường huyết mạch ở xã Tam Lư (Thanh Hoá) khiến giao thông tê liệt

Lực lượng chức năng xã Tam Lư căng dây cảnh báo tại các điểm sạt lở

Trong những ngày qua, mưa lớn, nước dâng nhanh khiến nhiều trường học trên địa bàn Thanh Hóa chủ động cho học sinh tạm dừng đến trường. Từ ngày 15/9, Trường Tiểu học Nghi Sơn, phường Nghi Sơn đã báo cáo chính quyền địa phương và cho hàng nghìn học sinh tạm dừng đến trường.

Tại xã Yên Khương (Thanh Hoá), Trường Mầm non Yên Khương, Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Yên Khương cũng cho toàn bộ học sinh nghỉ học để bảo đảm an toàn.

Tại xã Yên Thắng (Thanh Hoá), từ chiều 16/9, Trường Mầm non Yên Thắng cho học sinh nghỉ học, đồng thời cơ sở vật chất nhà trường được các lực lượng chức năng địa phương di dời đến nơi an toàn do khu vực này xuất hiện vết nứt, có nguy cơ sạt lở cao. Cũng từ chiều 16/9, học sinh Trường Tiểu học Yên Thắng và Trường THCS Yên Thắng được nghỉ học.

Mưa lớn gây ngập úng cục bộ, nước tràn vào Trường Tiểu học Nghi Sơn (Thanh Hoá)

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa ngày 16/9, mực nước trên các sông đang lên. Đáng chú ý trên sông Bưởi, mực nước tại trạm Thạch Quảng đạt 16,67m, vượt mức báo động 3 0,67m; tại trạm Kim Tân đạt 11,08m, trên Báo động 2 0,08m. Trên sông Âm tại trạm Lang Chánh, mực nước đo được là 50,49m, vượt báo động 2 0,49m. Trên sông Cầu Chày, mực nước tại Xuân Vinh là 8,02m, trên báo động 1 0,02m và đang có xu thế biến đổi chậm.

Các sông khác như sông Mã (trạm Lý Nhân, trạm Giàng); sông Chu (trạm Bái Thượng, Xuân Khánh); sông Yên (trạm Chuối) và sông Lèn hiện mực nước vẫn đang dưới mức báo động nhưng có xu hướng tiếp tục tăng. Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa nhận định, trong 24 giờ tới, mực nước lũ trên các sông sẽ tiếp tục dâng cao. Tình trạng ngập lụt tại các khu vực này có thể gây ảnh hưởng lớn tới các hoạt động giao thông, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp và đời sống dân sinh, kinh tế - xã hội.

Theo tin cảnh báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa, trong 24 giờ qua, khu vực tỉnh Thanh Hóa có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Lượng mưa đo được tại một số điểm khá lớn như Thanh Tân (xã Thanh Kỳ) 201,6mm, Tam Văn (xã Văn Phú) 199mm, Xuân Bình (xã Xuân Bình) 195mm. Trong 6 giờ tới, Thanh Hóa có khả năng tiếp tục xuất hiện mưa vừa đến mưa to và dông, lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20-40mm, có nơi trên 50mm. Do đó, lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất có nguy cơ xảy ra tại các thôn, xã trong tỉnh. Có 74 xã ở Thanh Hoá được cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở, sụt lún đất.